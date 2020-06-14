Никогда не забуду: дочь Оли Поляковой в белом наряде показала, как отпраздновала выпускной

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова уже весьма самостоятельная девочка - она успешно ведет свой блог, пробует свои силы в вокале и модельном бизнесе и встречается с парнем. После окончания 9-го класса девушка решила уйти из школы и показала в Instagram фото с выпускного. Чем она займется дальше, Маша пока не стала раскрывать.

Для празднования девушка выбрала короткое белое платье свободного силуэта с кружевными вставками в районе декольте и на рукавах, дополнив образ ажурными белыми полусапожками.

Юная выпускница позировала на зеленой лужайке, а также со своими одноклассниками - ребята явно отлично повеселились!

"Вот так вот я провела свой выпускной из 9 класса. В этой школе я проучилась 9 замечательных лет, которые я никогда не забуду!! Спасибо вам всем, хоть я и ухожу, я всегда буду мысленно с вами, мой любимый 9а класс. Пока пишу этот комментарий плачу", - эмоционально прокомментировала Маша.

Маша Полякова показала фото со школьного выпускного после 9 класса (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети желают ей удачи, восхищаются нарядом и интересуются дальнейшими планами.

Куди підете навчатись і на кого ????

Плаття Шикарне

А куди ти йдеш???

Удачи Маш)

Что за платье??? красивое!!!

Буду скучать

Маша , а если не секрет , на кого поступаешь?!

Маша, ещё уйти не успела, а уже скучают

Все такие красивие

Красотка

Гарна

Вітаю тепер ти ідеш в доросле життя

Очень трогательно

Скриншот комментариев

Напомним, дочь Оли Поляковой Маша впервые засветила своего бойфренда.