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Никитюк удивила "хищным" перевоплощением: у фанатов отняло дар речи

Автор: Анна Киселева

Популярная украинская телеведущая и звезда Instagram Леся Никитюк поделилась с многочисленными поклонниками роскошным кадром, позируя в соблазнительном образе. Знаменитость примерила блузу с леопардовым принтом, чем вызвала большое количество не всегда лестных комментариев в сети.

Фото Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда примерила черный мини-топ с глубоким декольте, блузу с "хищным" леопардовым принтом, кожаную юбку, дополнив образ прической с собранными в высокий хвост волосами. В дополнение своего яркого образа девушка нанесла яркий вечерний макияж с акцентом на глазах.

В подписи Никитюк написала лаконичное "мяу".

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники в основном писали восторженные комментарии, восхищаясь красотой знаменитости.

  • Какая же Вы красивая женщина.
  • Самая лучшая.
  • Моя Багира.
  • Очень красивая.
  • Красивая кошечка.
  • Іванівна, скажу словами класика, ти прекрасна спору нєт!

Некоторые же стали критиковать образ. Один из читателей блога выразил мнение, что леопардовый принт надевают "на закате" карьеры. Ниже в комментариях Никитюк даже сравнили с Оксаной Марченко.

  • Леся. Тебе рано еще носить леопардов. Эту расцветку называют "Последний шанс".
  • На Марченко похожа.

Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк восхитила идеальными формами в латексном костюме: вспомнить все!

Также смотрите: фотосессия Никитюк в лучах солнца на полу с любимым псом - вот такая идиллия.

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Новости Украины Леся Никитюк
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