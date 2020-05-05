Никита Добрынин и Даша Квиткова признались, будут ли подписывать брачный контракт

За развитием отношений этой звездной пары следит вся страна! Главный герой 9 сезона романтического реалити «Холостяк» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова остались вместе после проекта, а вскоре мужчина сделал предложение возлюбленной. Пока Никита и Даша готовятся к торжественному моменту, в проекте «Неймовірна правда про зірок» на СТБ они раскрыли некоторые подробности предстоящих перемен…

Так, селебрити ответили на ряд вопросов друг о друге, а кроме того рассказали, сменит ли Даша фамилию после свадьбы, планируют ли они заключать брачный договор и кто в их семье главный.

Какую фамилию Даша возьмет после свадьбы?

Даша: Я возьму фамилию Никиты – по паспорту он Вакулович, поэтому я возьму ее.

Никита: Даша возьмет мою фамилию. Она первая подняла этот вопрос, можно считать это ее инициативой.

Будете ли вы заключать брачный договор?

Даша: Мы разговаривали о брачном договоре и пришли к единому мнению, что он нам не нужен.

Никита: Есть любовь, есть доверие и нечего расписывать.

Кто главный в семье?

Даша: Никита.

Никита: В нашей семье главный я. Но недавно мы завели кота и у меня появились сомнения (улыбается).

Напомним, ранее Холостяк-9 Никита Добрынин сделал своей избраннице наряд из туалетной бумаги.