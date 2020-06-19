Никакой ревности: жена Брюса Уиллиса отметила день рождения с мужем и его бывшей супругой

Брюс Уиллис – прекрасный пример того, что с бывшими можно сохранить прекрасные отношения. Так, весь карантин он провел в доме своей экс-супруги Деми Мур и с детьми от первого брака. В то время как нынешняя жена Крепкого Орешка Эмма только писала комментарии под их совместными снимками и передавала мужу вещи. Сама Эмма признавалась, что она только рада такому положению вещей. И судя по всему, не лукавила. Вчера Эмма Хеминг отмечала день рождения – ей исполнилось 42 года. Праздник она устроила только для самых близких, в число которых вошел любимый муж, 8-летняя дочь Мейбел, 6-летняя Эвелин, а также Деми Мур и их с Уиллисом 31-летняя дочь Румер.

Праздник удался (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Праздник было решено провести на природе, все семейство отправилось в небольшой поход в горы, а затем устроили пиршество на свежем воздухе. Тем более что погода как раз располагала к пикнику. Радостные красочные снимки, на которых позирует все члены семьи с забавными колпаками, Эмма выложила у себя на странице в Instagram. «Это был действительно счастливый день рождения для меня», – написала она под фото. И судя по жизнерадостной атмосфере, так оно и было.

Бывшая и нынешняя жены Брюса отлично ладят (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

К слову, Эмма и Деми не просто хорошо ладят, они давно стали лучшими подругами. «Деми и Эмма очень близки. Они много раз отдыхали вместе… это действительно большая счастливая семья», – утверждает инсайдер. Также близкие к паре люди утверждают, что отношения Деми Мур и Брюса давно перешли в разряд дружеских. Так что Эмме нет повода волноваться. «Деми и Брюс стали лучшими друзьями за многие годы. Они очень близки», – откровенничает все тот же «очевидец».

Напомним, Эмма и Брюс поженились в 2009-м году. До этого влюбленные 15 месяцев состояли в отношениях. В браке родились две девочки: Мейбл Рэй Уиллис и Эвелин Пенн Уиллис. До этого Брюс был женат на актрисе Деми Мур, с которой они официально развелись в 2000-м году.