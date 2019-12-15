"Ничерта вокруг не замечаю": Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019

Звезда сериала "Крепостная" и победительница шоу "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина рассказала, что после проекта постоянно занята съемками в кино и сериалах.

На своей страничке в Instagram она сообщила, что это отнимает у нее очень много времени. Звезда не успевает даже заняться собой и банально отдохнуть.

"Я все чаще замечаю, что ничерта вокруг не замечаю, кроме своих ролей... "Куда ходишь? Что видела? Где и как отдыхаешь?" — задают мне периодически вопросы, ответов на которые нет", - призналась Мишина и даже попросила фанатов порекомендовать ей любимые места для досуга в Киеве.

Тем не менее, звезде удается отлично выглядеть и она обожает следить за своей внешностью. В микроблоге она даже поделилась закулисными секретами, которые помогают ей поддерживать свою красоту.

"Немного о закулисных секретах, конкретнее о гриме. Я крайне аллергична и на многие фирмы декоративной косметики для лица, и в том числе для волос, у меня непереносимость. Я никогда не пользуюсь лаками для волос, ну разве что в критичных случаях. Все мои девочки-гримеры уже прекрасно это знают и приспособились все укладывать водичкой!

Ксения Мишина (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Например, все мои начесы в «Крепостной» фиксировались с помощью воды... Да, это тяжело и гримерам приходится в два раза чаще бегать возле меня, но все понимают, что это мой рабочий инструмент и его нужно беречь. Что касается лица, у меня свой правильно подобранный тон, который идеально мне подходит и на всех съемках я использую исключительно его. Мне невероятно важно, когда меня понимают и прислушиваются к желаниям по мэйку, ибо грим - это моя красота в кадре.

Также люблю максимально легкие мейки и нюдовые цвета... Терпеть не могу пудры, так как считаю блеск лица - элементом свежести и молодости. Поэтому у меня особая любовь к хайлатерам. Конечно задачи и видения режиссеров всегда разные, но я очень ценю, когда департаменты красоты работают в симбиозе с моими желаниями", - подытожила она.

Ксения Мишина (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, ранее Ксении Мишиной, после того, как приписывали роман с ее партнером на шоу "Танцы со звездами" Женей Котом, приписали еще один роман- на этот раз с ведущим Владимиром Остапчуком. Украинцы якобы заметили их целующихся.

Под одним из потов программы "Светская жизнь", которую ведет Катерина Осадчая, пользователь сети попросила, чтобы ведущая спросила у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду, 27 ноября. По словам женщины, Оспапчук был с победительницей Танцев со звездами 2019 в магазине и при выходе он поцеловал ее в шею. При этом другая девушка также отметила, что видела шоумена в Вене, но только в понедельник. Сама Мишина загадочно прокомментрировала эти слухи.