Нежность и забота: беременная Джамала растрогала душевным фотосетом с любимыми мужчинами

Беременная Джамала вот-вот станет мамой во второй раз – певица находиться на последнем месяце и ожидает пополнение в семье. Рядом с ней – родне и любимые, которые окружают заботой и вниманием: муж Бекир Сулейманов и двухлетний сыночек Эмир-Рахман. Певица решила устроить памятную фотосессию на природе, тем более погода позволила ей сполна насладиться теплым летним днем на фоне живописных пейзажей.

Дажамала надела пестрое яркое платье в мелкий цветочный принт и дополнила образ ковбойскими сапогами и красной шляпой в тон основному наряду. Вместе с мужем и сыночком она заметно наслаждалась времяпровождением на природе среди колосящихся полей и буйной зелени, попутно демонстрируя нежные отношения в семье.

"Літо. Ніжність. Піклування", - подписала живописные и трогательные кадры звезда.

Джамала с мужем и сыном устроила яркий фотосет на природе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики артистки не могли скрыть умиление при виде счастливой семьи.

Джамала показала семейную идиллю на природе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Які шикарні фото. Ви чудові. Щастя вашій родині

Природа - лучшая площадка для семейной съемки. Какие же вы красивые

Эмир-Рахман такой милашка

Это чудесно

Счастливые мгновенья!

Всі чудові!

Суперова фотосесія

Неймовірно гарно

Красивые очень

Неймовірні

Ви чудові!

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Напомним, что Джамала в ярко-оранжевом летящем платье покорила нежным фотосетом на последнем месяце беременности.