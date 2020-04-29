Нежность и шик: Наталья Могилевская сверкнула стройными ножками и пышным бюстом

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица покорила фанатов снимком из гламурной фотосессии

Наталья Могилевская последнее время балует поклонников интригующими и красочными кадрами - так, певица показалась в свадебном платье, что тут же вызвало волну слухов о скорой свадьбе. Однако позже оказалось, что наряд невесты звезда примерила в рамках съемок - впрочем, артистка сейчас влюблена и в отношениях, так что кто знает! А на новом фото Наталья предстала в шикарном гламурном образе, вызвав фурор в сети.

Певица опубликовала нежный и эффектный кадр из фотосессии для глянцевого издания, на котором она позирует в бархатном платье пудрового оттенка с пикантными вырезами, при этом она не надела нижнего белья. Роскошный наряд с глубоким декольте и оголенным плечом позволяет полюбоваться на пышный бюст и стройные ножки Могилевской. Стильный лук артистка дополнила сверкающим макияжем и декором в виде позолоты на правой руке.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Отметим, что кадр был сделан в 2017 году в рамках съемки в спецпроекте от модного глянца ELLE и дизайнерского бренда Givenchy.

Поклонники пришли в восторг от нежного образа любимой исполнительницы и засыпали ее комплиментами.

Нереальное платье!!!!

Вы очень красивые

Наталья, Ваши ноги божественны!!!

Красуня!!!

Ааа таю от этой красоты

Гарнюня!!!

Шикарная

Нежность и шик одновременно!

Воплощение изящности, женской мудрости и силы!!

Шикарная!!! Самая лучшая и любимая Наташа!!!!

О, так.. Фантастика

Огонь

Какая Вы наполненная и красивая!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская очаровала нежным "цветочным" образом с букетом тюльпанов.