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"Нежно и слегка эротично": дочь Поляковой поразила чувственными фото


Девушка примерила топ с оголенными плечами

Дочь Оли Поляковой Маша пробует свои силы в моделинге - этим летом девушка даже отучилась в лагере моделей в Греции, а также довольно успешно ведет свой блог в Instagram и занимается вокалом. 14-летняя красотка пожаловалась подписчикам, что активность что-то снизилась, поэтому она решила ее поднять с помощью чувственных фото, а также конкурса.

Маша опубликовала два кадра, на которых она запечатлена в темно-зеленом топе с оголенными плечами и распущенными волосами. Девушка томно приоткрыла губы и пронзительно смотрит в объектив.

 

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ребята актив очень сильно упал, поэтому сыграем в игру, напиши под этим постом любой комент и не забудь про лайк. Методом тыка я выберу победителя ,которому отправлю что-то вкусненькое", - пообещала Полякова-младшая.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры не остались в долгу и засыпали Машу комплиментами, восхищаясь ее юной красотой.

  • Все Поляковы самые красивые и умные
  • Красота, просто нет слов
  • Очень "живое" фото
  • Неперевершена
  • Красотка, шо сказать 
  • Очень красивая, так держать, умничка, стильная, просто восторг
  • Очень красивая 
  • Фото -шик 
  • Офигеннишная
  • Очень нежно и слегка эротично
  • Красивая
  • Очень похожа на маму
  • Очень женственная и натуральная красотка
  • Красивая и харизматичная, будущая артистка!!! или уже)))
  • Красоточка мамина

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, 14-летняя дочь Поляковой Маша покорила ультратрендовым образом в коротком топе и велосипедках.

Ранее мама Маши Оля Полякова в смелом розовом мини восхитила образом на Х-факторе. Певицу сравнили с  "куклой Барби". 

Кстати, дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму.

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