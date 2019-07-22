"Нежно и слегка эротично": дочь Поляковой поразила чувственными фото

Девушка примерила топ с оголенными плечами
Дочь Оли Поляковой Маша пробует свои силы в моделинге - этим летом девушка даже отучилась в лагере моделей в Греции, а также довольно успешно ведет свой блог в Instagram и занимается вокалом. 14-летняя красотка пожаловалась подписчикам, что активность что-то снизилась, поэтому она решила ее поднять с помощью чувственных фото, а также конкурса.
Маша опубликовала два кадра, на которых она запечатлена в темно-зеленом топе с оголенными плечами и распущенными волосами. Девушка томно приоткрыла губы и пронзительно смотрит в объектив.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Ребята актив очень сильно упал, поэтому сыграем в игру, напиши под этим постом любой комент и не забудь про лайк. Методом тыка я выберу победителя ,которому отправлю что-то вкусненькое", - пообещала Полякова-младшая.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Фолловеры не остались в долгу и засыпали Машу комплиментами, восхищаясь ее юной красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, 14-летняя дочь Поляковой Маша покорила ультратрендовым образом в коротком топе и велосипедках.
Ранее мама Маши Оля Полякова в смелом розовом мини восхитила образом на Х-факторе. Певицу сравнили с "куклой Барби".
Кстати, дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму.