Нежная невеста: Наталья Могилевская в свадебном платье и фате взбудоражила сеть

Наталья Могилевская давно интригует поклонников рассказами о любимом человеке. Она успела проговориться, что ее избранник работает за границей, поэтому звезде приходилось жить на две страны. Роман пары начался в августе прошлого года, а песня "Покохала" стала для певицы пророческой и "притянула" в ее жизнь любовь. Естественно, речь начала идти о скорой свадьбе, ведь Наталья мечтает о семье и детях. Кульминацией интриги стало фото звезды в свадебном платье и фате, которым она поделилась в Instagram, вызвав настоящий ажиотаж.

На свежем снимке артистка запечатлена в белоснежном свадебном платье в пол по фигуре с кружевным верхом и длинной фатой. Макияж звезды – нежный и естественный.

"Свадьба в эфире 1+1. Как Вам? Кто смотрел?" — интригующе подписала фото Наталья.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники артистки начали живо интересоваться деталями эфира и выпытывать, где можно увидеть выпуск с их любимицей в главной роли, но звезда предпочла оставить вопросы без ответа, зато собрала множество комплиментов.

Красивая

Она молодец… Заслуживает женского счастья

Ты такая хорошая

Наташенька, вы сногсшибательная

Супер

Миленько!

Такой наряд красивый

Очень мила, нежна прекрасная и любимая наша Наталья

Хотелось, что бы это было на яву! Очень стильная невеста!

Наташа, Какая красота! Нежность!

Какая свадьба?

Вы под венец?

Скриншот комментариев

В разделе "сторис" Наталья поделилась коротким видео в свадебном наряде. Она опустила на лицо невесомую вуаль фаты.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что ранее Наталья Могилевская призналась, зачем недавно летала в Индию. Оказалось, она прошла тренинга на весьма интимную тему.