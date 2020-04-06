Нежная невеста: Наталья Могилевская в свадебном платье и фате взбудоражила сеть

Певица позировала в наряде невесты
Наталья Могилевская давно интригует поклонников рассказами о любимом человеке. Она успела проговориться, что ее избранник работает за границей, поэтому звезде приходилось жить на две страны. Роман пары начался в августе прошлого года, а песня "Покохала" стала для певицы пророческой и "притянула" в ее жизнь любовь. Естественно, речь начала идти о скорой свадьбе, ведь Наталья мечтает о семье и детях. Кульминацией интриги стало фото звезды в свадебном платье и фате, которым она поделилась в Instagram, вызвав настоящий ажиотаж.
На свежем снимке артистка запечатлена в белоснежном свадебном платье в пол по фигуре с кружевным верхом и длинной фатой. Макияж звезды – нежный и естественный.
"Свадьба в эфире 1+1. Как Вам? Кто смотрел?" — интригующе подписала фото Наталья.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники артистки начали живо интересоваться деталями эфира и выпытывать, где можно увидеть выпуск с их любимицей в главной роли, но звезда предпочла оставить вопросы без ответа, зато собрала множество комплиментов.
Скриншот комментариев
В разделе "сторис" Наталья поделилась коротким видео в свадебном наряде. Она опустила на лицо невесомую вуаль фаты.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, что ранее Наталья Могилевская призналась, зачем недавно летала в Индию. Оказалось, она прошла тренинга на весьма интимную тему.