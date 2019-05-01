Нежная и настоящая: Тина Кароль восхитила фанов снимком без макияжа

Певица выглядит просто потрясающе
Похоже, Тина Кароль решила на время праздников отойти от образа роскошной дивы и показывает более нежную и домашнюю свою сторону. Так, ранее певица растрогала фанов фото с повзрослевшим сыном Вениамином, сделанным на Пасху. Теперь же артистка покорила поклонников милым снимком, на котором она запечатлена без макияжа.
Нежное фото было опубликовано на фан-страничке Кароль. На нем Тина, одетая в джинсовую куртку, сделала селфи в машине, лукаво улыбаясь, при этом на ее лице практически нет косметики.
Поклонники тут же забросали любимую певицу восхищенными комплиментами, умиляясь ее естественной красоте.
Напомним, Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фото. Главная изюминка кадра - пронзительный взгляд артистки, как будто она смотрит прямо тебе в душу.
Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч.