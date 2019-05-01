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Нежная и настоящая: Тина Кароль восхитила фанов снимком без макияжа


Певица выглядит просто потрясающе

Похоже, Тина Кароль решила на время праздников отойти от образа роскошной дивы и показывает более нежную и домашнюю свою сторону. Так, ранее певица растрогала фанов фото с повзрослевшим сыном Вениамином, сделанным на Пасху. Теперь же артистка покорила поклонников милым снимком, на котором она запечатлена без макияжа.

Нежное фото было опубликовано на фан-страничке Кароль. На нем Тина, одетая в джинсовую куртку, сделала селфи в машине, лукаво улыбаясь, при этом на ее лице практически нет косметики.

Поклонники тут же забросали любимую певицу восхищенными комплиментами, умиляясь ее естественной красоте.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

  • "Королева) Волосики, глазки, гууубкиии!"
  • "Наша лапочка, такая милая, я не могууу"
  • "Такая солнечная, этот теплый взгляд успокаивает и говорит, что всё будет хорошо, все получится . Спасибо, любимая Тина,за твое тепло"
  • "Наша королева"
  • "Красотуля наша"
  • "Нежная и настоящая"
  • "Ааааайййй.. Как красиво то"
  • "Ура-ура. Что-то новенькое. Грустно без Голоса - свежих фоточек и видео кумира"
  • "Просто и очень мило, без лоска, но так душевно"
  • "Она такааааая красивая. Нереальная просто..."
  • "Куколка"

Напомним, Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фото. Главная изюминка кадра - пронзительный взгляд артистки, как будто она смотрит прямо тебе в душу.

Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

 

 

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