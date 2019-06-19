Нежная Лилия Подкопаева в окружении цветов поделилась жизненной мудростью

Украинская спортсменка и будущая мама Лилия Подкопаева привыкла публиковать на своей страничке в Instagram не только снимки с фотосессий и повседневной жизни, но и сопровождать их цитатами, мудрыми высказываниями и рассуждениями о ценностях и приоритетах. Олимпийская чемпионка, несмотря на интересное положение, ведет активный образ жизни, много путешествует и наслаждается каждый днем в ожидании чуда. Так, она успела побывать в солнечной Одессе, где прокатилась на белоснежной яхте, засветив стройные ножки, и вновь вернулась в Киев. Очередным снимком, на котором она позирует среди желтых тюльпанов, Лилия поделилась в Instagram.

Гимнастка позирует в белоснежной атласной майке на тонких бретелях. На ее лице – максимально естественный макияж, а кожа будто светится изнутри. Глаза подведены черными стрелками, а на губах играет помада пастельного оттенка. Волосы собраны в хвост сзади, а пару прядей выбились на лицо.

"Жалость достается бесплатно. Зависть нужно заслужить!" - поделилась своими рассуждениями спортсменка.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Пользователи сети в комментариях разделили мнение гимнастки и согласились с ее утвержением, а также попутно оставили комплименты.

"Не в бровь, а в глаз", "Красуня!", "Сама нежность", "Согласна на все 1000%", "Лучше пусть завидуют, чем сочувствуют", "Отлично сказано", "Это верно","Нежность", "Вот уж верно! Лучше не скажешь", - отмечали подписчики Лилии.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Ранее Лилия Подкопаева прогулялась по летней Одессе в легком белом костюме и посетила местный ресторан.

Кстати, Лилия Подкопаева показала стильный образ в леопардовом сарафане на морской прогулке.