Нежная кошечка: Тина Кароль зачаровала милым домашним луком

Тина Кароль - настоящая роковая женщина и уже не один месяц интригует публику своим якобы романом с коллегой по сцене Даном Баланом. Певица не раскрывает никаких подробностей и отвечает уклончиво на вопросы, что еще больше подогревает интерес к этой теме. Однако на своей страничке в Instagram поп-дива кроме снимков в откровенных и горячих образах стала выкладывать все больше кадров, от которых веет домашним уютом.

На свежем снимке Тина запечатлена в длинном белом свитере. Слегка приспущенный наряд позволяет полюбоваться на плечико и часть ножки артистки. На лице у нее нежный макияж в светлых тонах, а волосы небрежно рассыпаны по плечам и лицу звезды.

Кароль очаровательно улыбается и мило смотрит в объектив.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины поспешили рассыпаться в комплиментах, при этом многим понравился такой нежный и домашний образ исполнительницы.

Нежная кошечка

какой котёнооок

бусинкаааааа!

прелесть

Ааааа. Невероятная красота

Такая милота и нежнятинка

Дуже гарна

Безумно красивая

куколка

Какая нежная

Зая

Дуже затишне фото!Немає червоноі помади, мабудь і Тіна відчуває душевний затишок!!!

Великолепная

Нежный наш Ангел земной ...

Неимоверно идет образ нежности

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о романе с Даном Баланом и рассекретила свою диету.