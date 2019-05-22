Нежная девочка: Тина Кароль заворожила магнетическим фото

Украинская поп-дива Тина Кароль с завидной регулярность радует поклонников фото со своих стильных фотосетов, и хоть некоторые кадры они уже успели оценить ранее, но снимки в разных ракурсах и позах, не перестают приводить их в восторг. Так, Тина в очередной раз заворожила фанов своим магнетическим взглядом и загадочностью, заставив сердца биться чаще. В Instagram-аккаунте она разместила снимок в наряде от украинских брендов.

Звезда буквально пронизывает взглядом, глядя с портретного фото. Чувственно приоткрытые алые губы, фирменный акцент в макияже знаменитости, длинные пушистые ресницы и естественный мейкап глаз довершают картину эффектного лука. Рука у лица и изящно изогнутая кисть, колечко с сердцем на безымянном пальце – ни одна деталь не укрылась от зоркого взгляда ее фанов.

На артистке - блузка в открытыми плечами цвета слоновой кости от украинского бренда FLOW THE LABEL и шелковая юбка молочного оттенка от FROLOV.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Традиционно поклонники не смогли устоять перед обворожительной звездой и одарили ее массой комплиментов.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Какая красота", "Тинуля, люблю навечно, ты безупречна", "Богиня секси-девочка. Красота неимовнрная!", "Сама утонченность!", "Колечко, кстати, очень мило смотрится", "Нет слов! Этот взгляд пробирает до глубины души", "Это очень-очень нежно и красиво!", "Самая нежная девочка", "Чудова поза, чудове фото, все прекрасно, але, в першу чергу, ви", "Я тону в твоих глазах", - не могли совладать с захлестнувшими эмоциями фаны.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль свела сеть с ума страстным фото в красном платье, а ее магнетический взгляд заворожил поклонников.

Кстати, Тина Кароль очаровала таинственным снимком, показав естественную красоту.

Напомним, что Тина Кароль вызвала ажиотаж обольстительным черно-белым фото.