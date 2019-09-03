Нежная, но дерзкая: MARUV показала уникальные кадры второго эфира Танцы со звездами

MARUV (фото: instagram.com/alisha_zablockaya)

Поклонники MARUV подчеркнули, что смотрят шоу только ради своей любимицы

MARUV (Анна Корсун) решила еще раз напомним своей многотысячной армии поклонников о прошедшем втором эфира шоу Танцы со звездами 2019, который отгремел 1 сентября и оставил после себя череду “споров”. Напомним, что проект покинула пара TAYANNA и Игорь Кузьменко. Певица оставила пост, в котором отметила, что “вселенная знает немного больше и вносит свои коррективы в наши планы”. Конечно же, поклонники певицы подчеркнули, что она должна была остаться в проекте!

Ну а MARUV со своим партнером, танцором JAY остается в пятерке лидеров. Хотя второй эфир сместил пару с третьего места на пятое (по результатам голосования членов жюри)! Так, во время первого эфира MARUV и JAY представили выступление с современным танцем Vogue. А вот во время второго эфира им досталась классика - венский вальс.

Танцы со звезадми 2019: результат голосования жюри второго эфира (1 сентября)

Примечательно, что даже вальс Корсун танцевала в более “традиционном” для себя наряде. Певица вышла на паркет в черном латексном комбинезоне, который экстремально облегал ее формы. Также танцевальный наряд дополняла оригинальная накидка-платье в кружевах, что дополняло образу невесомости.

На своей страничке в сети instagram MARUV опубликовала серию фото в этом наряде.

“Это был второй прямой эфир. Спасибо всем за вашу поддержку. Увидимся в следующее воскресенье”, - подписала фото Анна Корсун.

Стильная MARUV во время второго эфира Танцы со звездами 2019 (фото: Олег Феникс)

Поклонники певицы также поспешили прокомментировать ее новые фото. Как обычно, многие отметили, что “смотрят шоу только ради нее”.

“Шоу Танцы смотрела пару раз первый и второй сезон, а сейчас только ради Maruv, все Анюта, мы твои”

“Красотка, очень жду следующего выпуска”

“Очень красивая с легким макияжем”

“Порви их всех на танцполе”

“Марув, ты была просто шикарна, лучше всех, шикарный танец был, желаю тебе успехов в дальнейших танцах и победить тебе”

“Самый интересный участник в этом сезоне”

“Крутая!! Самая шикарная!”

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

MARUV и JAY – Венский вальс – Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами. Народная артистка Украины побывала на втором эфире. И подчеркнула, что хотела бы вновь вернуться на паркет!

Также во время второго эфира Олег Винник сделал Ризатдиновой заманчивое предложение!