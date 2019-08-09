"Незаконно": Тина Кароль продолжает сражать наповал откровенными фото

Певица опубликовала несколько постановочных фото и обрадовала поклонников неожиданной новостью
Очередная порция летних пляжных фото от Тины Кароль вызвала шквал эмоциональных комментариев в Instagram певицы. Тина сделала коллаж из двух нежных снимков в тонком трикотажном костюме, состоящем из топа с длинным рукавом и ультракоротких шорт, на которых она нежится на пляже с белоснежным песком.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники знаменитости восхитились красотой Кароль и не поскупились на позитивные комментарии, в шутку назвав ее красоту незаконной.
Но на этом сюрпризы для поклонников не закончились. В Instagram stories Тина опубликовала несколько кадров и видео со съемок с молодыми парнями, которые на английском объявили, что они заняты производством нового музыкального видео для Тины, что несказанно обрадовало фанатов певицы.
Фото: (instagram.com/tina_karol)
"Ждём клип. Будет что-то фантастическое", "Тиночка , спасибо за информацию о съёмке клипа", - отреагировали на новость подписчики.
Напомним, что коллекция пляжных фото Тины Кароль уже в сети. Поклонники уже оценили довольно откровенные снимки, на которых можно рассмотреть сочную фигуру знаменитости.
Напомним, что Тина Кароль показала стройные ножки в полупрозрачном платье на одесском концерте.
А еще Тина Кароль не стесняется показаться без макияжа, чем радует своих фанов, которые утверждают, что певица выглядит юной, как подросток.