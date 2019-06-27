Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте

Настя Каменских приятно порадовала свою многотысячную армию поклонников, показав действительно "жаркое" фото. Отметим, что на украинская певица стала одним из членов жюри нового сезона популярного шоу X-Фактор на канале "СТБ". Кстати, судить гостей шоу вместе с Каменских также будут: Оля Полякова, Андрей Данилко и итальянский оперный певец Алессандро Сафина!

Недавно состоялась презентация нового шоу, во время которой также представили четверку жюри. И Настя Каменских предстала в самом выгодном для себя свете! Певица продемонстрировала свой великолепный и очень сексуальный образ для проекта.

Так, перед камерами Каменских блеснула в экстремально облегающем платье практический телесного цвета – как раз под загар Насти. Конечно же, платье выгодно подчеркивает пленительные округлости исполнительницы, а особенно – зону декольте.

Кроме того, сама Настя специально стала в такую позу, чтобы как можно лучше продемонстрировать свои "пикантности". Образ Насти довершают лаконичные золотые украшения. Волосы распущены.

Соблазнительная Настя Каменских (фот: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти пришли в восторг от ее нового образа:

"Незаконно быть такой красивой, но ты молодец закон соблюдаешь!"

"Господи, какая же красивая! Краса страны!"

"Настюша, ты выглядишь просто супер!"

"Такая вы классная, Анастасия!"

"Шикарная!"

"Перебор. Но платье красивое!"

"Блииин, какая же она сексуальная!"

"Расцвела ещё больше)"

"Теперь не только попа как у Ким, но и одежда. Но выгладит не менее сексуально!"

"Как всегда, НЕОТРАЗИМА!"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Члены жюри нового сезона X-Фактор (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее грячая Каменских в кожаном комбинезоне пленила бесконечными ногами. Певица показала стройные формы!

Напомним, что Потап и Настя Каменских показали совместное фото и обменялись романтическими посланиями.