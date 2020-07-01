С ней все в порядке? Бритни Спирс взволновала фанатов неадекватным поведением на новом видео

Бритни Спирс показала новое танцевальное видео, в который раз удивив сеть. Певица опубликовала его в своем микроблоге, подписав: «Один из главных артистов, который вдохновил меня. Увлечение музыкой определенно пошло от Отиса Реддинга! Раньше я любила слушать его музыку, когда была маленькой… И, как вы можете видеть, я до сих пор слушаю...».

Новый ролик звезды (фото: instagram.com/britneyspears)

На видео она танцует, демонстрируя свою знаменитую пластику и гибкость, прыгает, кружится и просто дурачится. Для импровизированного выступления в сети Бритни надела крошечные шорты с принтом, а также черный топ. Волосы она собрала на макушке, чтобы ничто не отвлекало ее от движения.

Ролик получился живым и достаточно веселым. Но большинство фанатов посчитали его не совсем адекватным, учитывая, что ранее певица имела проблемы с психикой. «Кто-нибудь еще волнуется?», «Тебе нужно пойти к врачу, что-то пошло не так», «Ощущение, что он скоро побреет свою голову опять…», «Девочка, именно так ты сломала свою ногу прошлый раз…», «С тобой все в порядке, Брит?»… Такие комментарии продолжают сыпаться на страницу певицы. Масла в огонь подливает и тот факт, что Бритни обожает постить одинаковые фото, вызывая недоумение. Она часто удаляет снимки и публикует их на следующий день.

Бритни любит делать одинаковые посты (фото: instagram.com/britneyspears)

Впрочем, звезда привыкла не реагировать на критику и хейтеров. Есть между них и поклонники, которые уверены: с певицей все в порядке. Просто она любит танцевать и веселиться. «В конце концов, она выглядит счастливой», – пишет одна из поклонниц.

Напомним, ранее певица показала свое дефиле по дому в нескольких нарядах. Девушка примерила 3 образа, каждый из которых понравился подписчикам. Многие отметили, что фигура Спирс стала еще стройнее, а сама она – более свежей и милой.