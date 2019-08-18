"Невозможно скрыть любовь": Владимир Дантес сделал неожиданное признание мужчине

Первой на признание отреагировала жена Дантеса - Надя Дорофеева
Блогер, бизнесмен и музыкант Владимир Дантес, который недавно отметил годовщину свадьбы с певицей Надей Дорофеевой, не прочь подшутить над женой и друзьями. Очередной прикол, который придумал Владимир поставил его поклонников в затруднительное положение. Дантес опубликовал фото с мужчиной в своем Instagram, под которым оставил весьма загадочную подпись.
"@leokolos вот и пришло время фотографии!!!))) невозможно скрыть эту любовь!!! Мы жили вместе и женщины не смогли помешать нам, мы работали вместе и конкуренты не смогли помешать нам. Даже твоя с @ammdance это было Наше с Тобой общее решение!!! С днём рождения!!!! Леонид!!!" - написал Владимир.
Первой на пост отреагировала Надя Дорофеева, оставив целых два комментария со смайлами и смешками.
А вот подписчики музыканта были озадачены таким признанием и принялись осторожно рассуждать, что он хотел этим сказать.
Конечно, большинство поклонников Владимира не поддались провокации и оценили шутливое поздравление друга, но признали, что теплые дружественные чувства - это прекрасно.
Стоит отметить, что за ориентацию Владимира переживать не приходиться, ведь в его профиле часты признания в любви своей жене, а еще ее пикантные фотографии. Так, недавно Дантес выложил кадр, на котором можно рассмотреть сочные формы Дорофеевой.
А до этого влюбленная пара умилила нежностью из Италии, Владимир и Надя на арендованной яхте прокатились по средеземноморью.
К слову, Потап и Настя Каменских также похвастались романтической прогулкой по живописному итальянскому городку, в котором пара остановилась.