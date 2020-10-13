Невозможно оторваться: жаркая Даша Астафьева полностью оголилась в постели

Даша Астафьева может позволить себе не скрывать свою будоражащую сексуальность. Каждый ее откровенный фотосет поклонники возводят в отдельный вид искусства. Она искусно обнажается на камеру так, что ее эротические фото обладают особой эстетикой и притягательностью. Очередным доказательством этому стал пикантный фотосет в черно-белых тонах, которым звезда поделилась в Instagram.

На одном из горячих фото Даша полностью оголила грудь – кадр вышел весьма оригинальным благодаря эффекту наложения изображений.

На другом кадре певица изображена в черном боди у зеркала, а третий снимок – чувственный портрет в профиль.

Также Даша опубликовала цветной кадр, на котором расположилась у зеркала в ванной комнате. На артистке – черное боди с открытой спиной, подчеркнувшее ее упругие округлые бедра.

Поклонники не скрывали восторг и не устояли перед чувственной эротикой.

Это очень красиво

На сегодняшний день это самые красивые фото в мире

Невероятная красота, стиль и элегантность, фотосессия роскошная

Эстетика

Глаз не оторвать

Очень чувственное фото

ООО, это очень кайфово

Невозможно оторваться

Как же это эротичнокрасиво

Даша, как вид искусства. Пример сексуальности

Позже артистка показала горячие постельные кадры, на которых позирует полностью обнаженной, прикрыв интимные места только легким халатиком.

Напомним, что ранее экс-коллега Астафьевой по группе Nikita Анастасия Кумейко рассказала, о чем Даша мечтает уже 10 лет.