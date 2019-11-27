Невидимая стремянка и обрезанные платья: Александр Прохоров вспомнил забавные моменты на Танцах со звездами 2019

Танцы со звездами 2019 громко завершились 24 ноября. Победителями нового сезона самого танцевального проекта страны стали актриса Ксения Мишина и ее партнер, танцор Женя Кот. Почетное второе место досталось Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову. При этом следует отметить, что по результатам голосования судей первенство доставалась именно Анне и Александру. А вот голосование зрителей по-другому определило суперфинал ТВ-шоу.

В комментарии LITE финалист Танцев со звездами Александр Прохоров поделился “закадровыми” моментами шоу. Александр рассказал о скрупулезной подготовке к каждому эфиру, вспомнил о забавных случаях и курьезах.

“Много всего интересного было в этом сезоне "Танці з зірками", но одной из самых больших наших с Аней традиций была "настройка" друг друга на нужный танцевальный лад, перед выходом на паркет. Мы держались за руки или же минутку стояли на носочках. Это успокаивало, придавало уверенности в каждом движении, убирало волнение и мы выходили с четко поставленными задачами и выполняли их на паркете”, — рассказывает Александр.

Александр Прохоров: Всегда спорили и это дало свои результаты

Прохоров признался, что костюм для самого первого танца (пасадобль) ему совсем не понравился.

“Еще одно — костюмы на самых первых эфирах нам были не совсем по душе и мы были расстроены этим. Я чувствовал себя некомфортно в своем костюме, в котором танцевал пасодобль. Потом практически каждая наша неделя начиналась с того, что нам что-то не нравилось: или музыка, или выбор танца, или элементы костюмов. И мы всегда спорили друг с другом, с командой, но в итоге это дало свои результаты и мы прошли в финал! А этого не было бы без слаженной работы всех отделов! Так что ребята, спасибо вам огромное!” — вспоминает танцор.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Пасодобль – Танцы со звездами 2019

Историй с костюмами было немало. К примеру, для выступления в суперфинале одно из платьев Анны Ризатдиновой пришлось срочно “резать”.

“Еще, например, на последнем прогоне мы танцевали пасодобль, и Анино платье зацепилось за каблук. Перед самым выходом на паркет нам пришлось обрезать хорошую длину юбки, чтобы каблук снова не зацепил подол и не испортил нам номер”.

Спасение стремянкой

“Когда в 12 эфире мы танцевали квикстеп, то наш номер начинался с эффектной верхней поддержки. Мы потом прочли очень много восторженных комментариев именно про квикстеп, но никто из зрителей даже не догадался бы как мы заходили на поддержку... В этом нам основательно помогла стремянка! Мы вынесли ее на паркет и с помощью трех человек нам удалось зайти на поддержку и начать наш супер-номер именно с нее. Сколько же времени и тренировок мы потратили, чтобы прийти к этому решению и научиться держать баланс”, — рассказывает Александр Прохоров.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Квикстеп – Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019. Гимнастка не скрывает - проигрывать сложно.