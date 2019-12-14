Как невеста: Мелания Трамп поразила нарядом космической стоимости (фото)

В пятницу, 12 декабря, в Белом доме в Вашингтоне состоялся традиционный ежегодный рождественский Бал конгресса, где выступил президент США Дональд Трамп. Супруга американского лидера Мелания Трамп также присутствовала на мероприятии.

На фото с празднования, которыми первая леди США поделилась на своей страничке в Instagram, ее можно увидеть в молочно-белом платье в пол с накидкой.

Как передает Daily Mail, наряд был создан из креп-шелка, дополнен шифоновой подкладкой и расшит серебристыми кристаллами. Его автором является ливанский дизайнер Reem Acra, которая специализируется главным образом на свадебных нарядах. Такое одеяние стоит около 4000 долларов.

Рождественский Бал конгресса. Фото: instagram.com/flotus

Рождественский Бал конгресса. Фото: instagram.com/flotus

Рождественский Бал конгресса. Фото: instagram.com/flotus

Рождественский Бал конгресса. Фото: instagram.com/repseanduffy

49-летняя Мелания выглядела как настоящая невеста. Кроме того, ее платье идеально гармонировало с праздничным убранством президентской резиденции, выполненном в основном в бело-зеленых тонах.

Мелания Трамп. Фото: instagram.com/flotus

Отметим, 2020 год по восточному календарю — это год Белой Металлической Крысы (Мыши). Так что встречать новый год лучше в белых нарядах.

Напомним, ранее Елена Зеленская "уделала" Меланию Трамп своим нарядом в Америке.