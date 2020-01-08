"Невероятное тело": Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини

Начало января - традиционная пора для каникул где-нибудь у океана для украинских знаменитостей. Так, Слава Каминская из НеАнгелов увезла сына и дочку на райский остров Бали, а Дмитрий Монатик с женой и сыновьями загорают на Мальдивах. Не стала исключением и Светлана Лобода, которая тоже устроила себе отдых у океана. Где именно, певица пока что не стала раскрывать, зато показала свою точеную фигуру во всей красе.

На своей странице в Instagram Лобода опубликовала красочный пляжный снимок, на котором запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках. Артистка красиво позирует на белоснежном песке на фоне лазурной воды, запустив руку в растрепанные волосы.

"Волшебное начало Нового года", - подписала кадр Светлана на английском языке.

Полностью просмотреть фото Светланы Лободы в купальнике можно здесь

Пользователи сети устроили ей настоящую лавину из комплиментов, восторгаясь соблазнительными формами исполнительницы.

Невероятное тело, Свет

Зачем такая идеальная ...

Шикарная

Богиня, обожаю

фигура огонь

Светлана Сергеевна, вы как всегда прекрасна! Какой океан?

Лучшая!

Ваааай какие ножки

И пусть весь мир подождёт...

Шикарная девушка!

Какая фигура

Обалдеть !шикарная женщина, просто огонь! хорошего Вам отдыха, Светлана Сергеевна! набирайтесь сил

Просто, бомба!

Самая красивая женщина на этой планете. Восхищаюсь!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода показала зажигательные танцы своих дочерей Евы и Тильды.