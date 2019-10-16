Невероятно возбуждает: Тарас Тополя сделал откровенное признание об отношениях с Alyosha

Тарас Тополя удивил поклонников новым откровенным признанием. Напомним, что ранее фронтмен группы "Антитіла" заинтриговал долгожданным "пополнением". Также украинский исполнитель рассказал, от чего отталкивается в процессе воспитания сыновей. Новое признание Тополи касается темы его интимной жизни. В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", лидер группы Тарас Тополя рассказал, как они с женой, певицей Alyosha поддерживают страсть в семейных отношениях.

"Мы с Еленой живем активной сексуальной жизнью. Она меня невероятно возбуждает, мы экспериментируем, – признался Тарас Тополя в интервью "Ранку з Україною". – Но любовь и семья – это немного о другом. Любовь и семья – это такие более широкие и глубокие отношения".

По словам музыканта, ревность в их семье перекрывает то, что они доверяют друг другу.

"В принципе, если включить маскулинность, то можно ревновать к любому столбу, потому что все мы люди. Но суть же не в этом, суть в доверии. У нас есть доверие и оно все покрывает", – рассказал артист.

Тарас Тополя и Алеша с сыновьями (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тарас больше всего ценит минуты, которые проводит вместе с женой и детьми. При каждой возможности семья старается уделять время друг другу. Впрочем, уединяться на несколько дней Тарасу и Елене удается не часто.

"Очень хочется, но редко, возможно раз в два года. Мы и так забираем много времени в воспитании своих детей, то есть мы где-то заняты своими делами, а они по нам скучают. Думаю, что дети немножко подрастут и тогда мы так убежим", – поделился лидер группы "Антитіла" в интервью каналу "Украина".

Напомним, ранее Alyosha рассказала, из-за чего может просидеть за бокалом вина до поздней ночи. Певица отметила, что очень ценит такие редкие моменты с мужем.