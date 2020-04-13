Невероятно милые! Юрий Горбунов от души "побил" Катю Осадчую вербой (видео)

Звездные супруги очаровали сеть забавным домашним видео
Катя Осадчая чем уже только не занималась на карантине - телеведущая наконец приобщилась к йоге и теперь тренируется вместе с мужем Юрием Горбуновым, а иногда и трехлетний сынок Иван присоединяется. Кроме того, она мечтает о будущих путешествиях после окончания режима самоизоляции и делится в сети архивными кадрами из прошлых поездок. В Вербное воскресенье, которое в 2019 году выпало в Украине на 12 апреля, артистка поздравила всех подписчиков своего Instagram и показала, как провела этот день.
Катя опубликовала невероятно нежное фото, на котором запечатлена во дворе их загородного дома на фоне цветущего дерева. На теледиве белая футболка и светло-розовая кофта, волосы она завязала в хвост и не стала наносить на лицо никакой косметики.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Также Осадчая выложила забавное домашнее видео с мужем - на нем Горбунов от души бьет ее веткой вербы, как и полагается в этот день.
"Не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень - Великдень! Щастя, здоров'я", - приговаривает шоумен.
Видео: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
"За тиждень Великдень! З Вербною неділею! Нехай свята принесуть здоров‘я, мир і душевний спокій!" - прокомментировала публикацию Катя.
Фолловеры в который раз восхитились естественной красотой ведущей, а также отметили, что они с Юрием очень милая и гармоничная пара и напомнили, чтобы она тоже побила мужа вербой.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая в пикантном облегающем комбинезоне поразила гибкостью - ведущая показала фото с занятий йогой.