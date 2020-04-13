Невероятно милые! Юрий Горбунов от души "побил" Катю Осадчую вербой (видео)

Катя Осадчая чем уже только не занималась на карантине - телеведущая наконец приобщилась к йоге и теперь тренируется вместе с мужем Юрием Горбуновым, а иногда и трехлетний сынок Иван присоединяется. Кроме того, она мечтает о будущих путешествиях после окончания режима самоизоляции и делится в сети архивными кадрами из прошлых поездок. В Вербное воскресенье, которое в 2019 году выпало в Украине на 12 апреля, артистка поздравила всех подписчиков своего Instagram и показала, как провела этот день.

Катя опубликовала невероятно нежное фото, на котором запечатлена во дворе их загородного дома на фоне цветущего дерева. На теледиве белая футболка и светло-розовая кофта, волосы она завязала в хвост и не стала наносить на лицо никакой косметики.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также Осадчая выложила забавное домашнее видео с мужем - на нем Горбунов от души бьет ее веткой вербы, как и полагается в этот день.

"Не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень - Великдень! Щастя, здоров'я", - приговаривает шоумен.

Видео: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"За тиждень Великдень! З Вербною неділею! Нехай свята принесуть здоров‘я, мир і душевний спокій!" - прокомментировала публикацию Катя.

Фолловеры в который раз восхитились естественной красотой ведущей, а также отметили, что они с Юрием очень милая и гармоничная пара и напомнили, чтобы она тоже побила мужа вербой.

Без макияжа Вам красивее, Вы прекрасны и веет нежностью.

Ви милі! Катерина, у відповідь теж виконайте обряд побиття, для справедливості

А Юру побити?

Навзаєм!

Я захоплююсь Вами! Ви та Юрій одна з найщиріших публічних пар!Щастя вашій сім’ї!Зі святом!Божого благословіння!

В вас така гарна шкіра!якими кремами,сироватками ... ви користуєтесь???підкажіть

kosadcha красотка!!!! И вас с наступающий пасхой!!

Ви дуже красива!

Сама Нежность! Пусть будет Радость в душе. С Вербным Воскресеньем!

Нехай разом з вербною нелею прийде здоров'я в нашу крайіну

Ви класні))

Ты красивая даже без макияжа, богиня)

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая в пикантном облегающем комбинезоне поразила гибкостью - ведущая показала фото с занятий йогой.