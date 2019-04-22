Невероятная красотка: солистка The Hardkiss покорила желтым образом в финале Голос країни 9

Юлия Санина стала одной из приглашенных гостей суперфинала шоу Голос країни 9 сезон, который торжественно прошел 21 апреля. The Hardkiss порадовали поклонников проекта и своих фанатов живым исполнением своего нового хита "Коханці". Кроме того, солистка группы Юлия Санина блеснула на сцене шоу супер ярким образом. Деталями своего аутфита Санина поспешила поделиться во всех подробностях на своей instagram-страничке.

Так, Юлия Санина запостила в разделе сториз целую серию видео, на которых во всей красе демонстрирует насыщенный желтый образ. На Саниной – наряды от украинских дизайнеров Ивана Фролова, а также Елены Бурениной. Костюм из прозрачной ткани сочетается с такими же лимонными ботинками и перчатками. С образом гармонируют золотые украшения.

Прическа – воздушные локоны с косым пробором. Насыщенный вечерний макияж сделан с акцентом на красные губы и глаза. Получилось очень эффектно.

Яркая Юлия Санина во время суперфинала Голос країни 9

В сети тем временем уже появилось видео выступления The Hardkiss с песней "Коханці".

Поклонники группы пришли в восторг от их выступления. Многие даже отметили, что Юлия Санина должна быть одним из членов жюри следующего сезона Голос країни.

The Hardkiss – "Коханці"

The Hardkiss-Блаженство)))Кто согласен ставь лойс)﻿

Юлю в тренера "Голос Країни"! Кто за? Нужно было уже давно приглашать!

Найсильніший вокал на українській естраді! The Hardkiss щоразу влучає в саме серце!)))﻿

Це найкраща група України на даний час!!﻿

Лучшее выступление вечера! Вот это мощь и сила!

Я уверен, что Юлия станет тренером следующего сезона﻿!

Пускай Юля будет тренером голоса! Кто за?﻿

Варто було дивитись фiнал тiльки заради цього виступу! Це було НЕПЕРЕВЕРШЕННО!

Який же у Юлії шикарний голос, пісня бомба, їх треба на Євробачення відправити, хай би порвали там всіх)﻿

Давайте Юлю в тренерское кресло!

Это самая лучшая украинская группа﻿!

Юлія Саніна набагато сильніша вокалістка ніж фіналістки.

Конечно же, не обошли поклонники стороной и яркий образ Саниной:

Необыкновенно-красивая!

Юля, ти неймовірно гарна! І жовтий дуже пасує!

Солнышко)

Невероятно красивая!

І красива, і талановита, і розумна ))) дуже подобається творчість Юлі!

СУПЕР выступление!!! Вкусно, сильно и стильно, как в принципе и всегда!

Сьогоднішній виступ і образ просто шикарні!

Отметим, что сеть восхитило еще одно стильное появление. Так, Катя Осадчая в белоснежном платье зачаровала в финале Голос країни 9. Осадчая была похожа на невесту.