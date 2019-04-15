Невероятная красотка: Элина Свитолина показала аппетитные формы в узких джинсах

Элина Свитолина не так часто показывает поклонникам свои стильные образы. Зачастую именитая украинская теннисистка показывает различные фото с соревнований, а также спортивных поездок. И все же, спортсменка также активно посещает различные светские мероприятия и путешествует. И если находит время, то делится яркими кадрами.

Так, на своей instagram-страничке Свитолина показала новый образ в стиле кэжуал. Повседневный лук спортсменки состоит из пестрой летней блузы с очень насыщенным принтом - с изображениями морд тигра. А также черные узкие джинсы. Примечательно, что теннисистка позирует практически без макияжа, а также без укладки. Получился стильный и одновременно очень комфортный образ.

И все же поклонники Элины обращают внимание на буквально идеальную спортивную фигуру своей 24-летней любимицы. А черные джинсы только подчеркивают ее аппетитные формы.

Стильная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Подписчики украинской теннисистки поспешили прокомментировать ее фото:

"Джинсы и попа шикарные"

"Неймовірна красуня"

"Супер круто отлично"

"Очаровательная и счастливая! Здоровья и новых побед Вам, Элина. И Вашему парню тоже!"

"Монфису глазки строишь?" (ред. – Свитолина встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом)

"Теніс попу підкачав"

"Прекрасная, как всегда"

"Монфис – счастливчик"

"Ви чарівна"

"Супер попа!"

"Дякуєм за яскраве та сонячне фото!"

Напомним, ранее Элина Свитолина поразила точеной фигурой в вечернем платье и на каблуках. При єтом спорстменка вышла в таком виде прямо на корт.

И отметим, что в украинских СМИ на данный момент также активно обсуждают еще одну именитую украинскую спортсменку – Лилию Подкопаеву, о второй беременности которой стало недавно известно. Сама Лилия пока что не комментирует свой статус, однако публикует стильные образы и жизненную мудрость. Также недавно Подкопаева показала подросшего сына, который растет красавчиком.