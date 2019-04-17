Невероятная красавица тогда и сейчас: Ольга Сумская покорила архивными фото

Актриса показала, какой была в молодости
52-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская по праву считается одной из самых красивых женщин Украины - знаменитость выглядит намного моложе своих лет и может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. На днях артистка поностальгировала о молодости и поделилась на своей странице в Instagram архивными фотографиями.
На снимках юная и свежая Ольга запечатлена в эффектных платьях с глубоким декольте, которое выигрышно подчеркивает ее пышный бюст.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
На одном из фото волосы актрисы завиты в красивые локоны, а в руках она держит яблоко.
"Немного воспоминаний..." - лаконично прокомментировала Сумская.
Фолловеры звезды пришли в восторг от подобного ее образа и отметили, что она почти совсем не изменилась, а кроме того, как была так и осталась ослепительной красавицей.
Напомним, ранее Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке.
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