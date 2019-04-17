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Невероятная красавица тогда и сейчас: Ольга Сумская покорила архивными фото


Актриса показала, какой была в молодости

52-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская по праву считается одной из самых красивых женщин Украины - знаменитость выглядит намного моложе своих лет и может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. На днях артистка поностальгировала о молодости и поделилась на своей странице в Instagram архивными фотографиями.

На снимках юная и свежая Ольга запечатлена в эффектных платьях с глубоким декольте, которое выигрышно подчеркивает ее пышный бюст.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

На одном из фото волосы актрисы завиты в красивые локоны, а в руках она держит яблоко.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Немного воспоминаний..." - лаконично прокомментировала Сумская.

Фолловеры звезды пришли в восторг от подобного ее образа и отметили, что она почти совсем не изменилась, а кроме того, как была так и осталась ослепительной красавицей.

  • "Прелестная"
  • "Безумная красавица тогда и сейчас"
  • "Как же прекрасна молодость. Красавица"
  • "Пані Ольго, скажіть будь ласка як Вам вдається весь час тримати себе в такій бездоганній формі? Буду Вам вдячна за відповідь!"
  • "Неймовірно красива"
  • "Прекрасна жінка, талановита актриса!!!!"
  • "Время не властно над Вами!!!"
  • "Натуральная красотка"
  • "Оля, Вы красотка, и тогда и сейчас!!!"
  • "Ольга, вы прекрасная женщина, я восхищаюсь вами!"
  • "Сейчас ничуть не хуже"
  • "Ну что тут скажешь? Красота, она не меняется"

Напомним, ранее Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке.

Мы также писали, что Ольга Сумская покорила цветущим внешним видом.

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