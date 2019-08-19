"Невероятная девочка": дочь Лободы зачаровала сеть глазами-океанами

Украинская певица Светлана Лобода любит будоражить и эпатировать публику - так, недавно она показала поклонникам, как распевается перед выступлением, сидя прямо на столе в откровенном наряде. Но кроме фото в пикантных нарядах артистка также нередко показывает яркие кадры с отдыхе и трогательные снимки с детьми. Так, на новом фото в своем Instagram она похвасталась подросшей старшей дочерью Евой.

На черно-белом снимке запечатлен портрет девочки, которая проникновенно смотрит на камеру. При этом в кадре также видна рука самой Светланы, которая нежно гладит дочку по щеке. На эффектном фото глаза Евы кажутся просто-таки бездонными.

"Моя любовь", - лаконично подписала публикацию Лобода.

Фото: старшая дочь Светланы Лободы Ева (instagram.com/lobodaofficial)

Нежный снимок вызвал бурное восхищение у подписчиков исполнительницы, которые называют Еву необыкновенной и особенно восхищаются ее мудрым взглядом.

"Какая невероятная девочка", - отметила жена Монатика Ирина Демичева.

Другие пользователи сети полностью с ней согласны.

Божееее как Ева на Вас похожа, мы тоже ее любим как и Вас

Безумно красивое фото. у Евочки такой мудрый взгляд ..

Твоии глазааааа такиеее.....

Какие глаза! очень красивая

Какой проникновенный взгляд!!

Какие глазища

Чудесная девочка

Какая необыкновенная

Божечки какая прелесть

Ева очень похожа на вас)

Капелька Ваша

Глубина глаз поражает

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе каникулы в Европе. Артистка побывала в Риме и Монако.

Кстати, Светлана Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде, восхитив своих поклонников.