"Невероятная девочка": дочь Лободы зачаровала сеть глазами-океанами

Поклонники осыпали старшую дочь певицы комплиментами
Украинская певица Светлана Лобода любит будоражить и эпатировать публику - так, недавно она показала поклонникам, как распевается перед выступлением, сидя прямо на столе в откровенном наряде. Но кроме фото в пикантных нарядах артистка также нередко показывает яркие кадры с отдыхе и трогательные снимки с детьми. Так, на новом фото в своем Instagram она похвасталась подросшей старшей дочерью Евой.
На черно-белом снимке запечатлен портрет девочки, которая проникновенно смотрит на камеру. При этом в кадре также видна рука самой Светланы, которая нежно гладит дочку по щеке. На эффектном фото глаза Евы кажутся просто-таки бездонными.
"Моя любовь", - лаконично подписала публикацию Лобода.
Фото: старшая дочь Светланы Лободы Ева (instagram.com/lobodaofficial)
Нежный снимок вызвал бурное восхищение у подписчиков исполнительницы, которые называют Еву необыкновенной и особенно восхищаются ее мудрым взглядом.
"Какая невероятная девочка", - отметила жена Монатика Ирина Демичева.
Другие пользователи сети полностью с ней согласны.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе каникулы в Европе. Артистка побывала в Риме и Монако.
Кстати, Светлана Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде, восхитив своих поклонников.