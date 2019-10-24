"Невероятная брюнетка": Катя Осадчая поразила кардинальной сменой имиджа

Катя Осадчая по полной насладилась теплым бабьим летом - телеведущая много гуляла с двухлетним сыночком Иваном, созерцая желто-красные пейзажи, играя и валяясь в опавшей листве. Счастливая звезда отметила, что осенних радостей много не бывает, и просто-таки засыпала Instagram красочными снимками. А на новых кадрах она предстала в кардинально новом образе, вызвав фурор среди своих поклонников.

Осадчая побывала на премьере культового анимационного ужастика "Семейка Аддамс", снимки с которой были опубликованы в аккаунте программы "Светская жизнь". При этом ведущая примерила образ героини мультика и предстала на фото во всем черном - влючая и волосы! Да-да, неизменная блондинка Катя кардинально сменила имидж и стала роковой брюнеткой с длинными волосами. Конечно же, это только парик ,но смотрится очень необычно и эффектно.

Катя Осадчая стала брюнеткой (фото: instagram.com/svitsketv)

Теледива дополнила впечатляющий лук облегающим черным платьем со шлейфом и колготками с узорами в виде пауков и прочей нечисти. Она позировала как одна, так и со звездами шоу Танцы со звездами 2019 Людмилой Барбир и Михаилом Кукуюком.

"Родина Адамсів повертається на великі екрани вдев’ятнадцяте. Як українські зірки дублювали голлівудський мультфільм і хто з гостей найвідповідальніше поставився до дрес-коду - у нашому репортажі", - говорится под публикацией.

Катя Осадчая стала брюнеткой (фото: instagram.com/svitsketv)

К слову, на премьере был замечен и супруг Осадчей Юрий Горбунов.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Пораженные фанаты поспешили поделиться своим мнением в комментариях - большинство отметили, что Кате очень идет быть брюнеткой и у нее даже стало более выразительным лицо.

Катя, вам дуже личить бути брюнеткою

Катерині дуже пасує темне волосся, як на мене...

Катя красотка в этом образе

Катерина - брюнетка - супер

Катю, Ви неймовірна брюнетка! Змінюйтесь

Вау! Вам очень идёт в черном цвете!

цікавий образ незвично. ізюминка присутня

З чорним волоссям дуже виразне обличчя!

Да катя вам хорошо в чёрном

просто чудово виглядаєте. Доречі, темний колір волосся зазвичай не всім підходить....Катерина, а вам дужееееееее кльово

Катя, реально круто з таким кольором волосся

Очень интересно Вас меняет этот образ

Вааау, прям очень круто смотрятся черные волосы

Як Каті круто брюнеткою!!!!!

Скриншот комментариев: (instagram.com/svitsketv)

Напомним, Юрий Горбунов откровенно рассказал о воспитании сына. Ведущий признался, что балует ребенка, а также объяснил, почему они с Осадчей не показывают лицо мальчика.

Ранее счастливые Осадчая с Горбуновым и сыном насладились прогулкой по Днепру на кораблике.