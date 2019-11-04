Она невероятна! Полуобнаженная Хайди Клум устроила зажигательные танцы с молодым супругом

Хайди Клум и ее супруг Том Каулитц нашли общий язык с первых дней знакомства. Влюбленные сразу начали встречаться, а уже через полгода объявили миру о помолвке. И тот факт, что между ними 16 лет разницы, совершенно никак не влияет на их взаимопонимание. У 46-летней Хади и 30-летнего Тома масса общих интересов. Они обожают светские выходы, шумные вечеринки, путешествия, но также любят проводить вечера вдвоем, наслаждаясь только обществом друг друга.

А еще парочка всегда не против подурачиться и снять пару забавных роликов для соцсетей. К примеру, для Хэллоуина, который отгремел на прошлой неделе по всему миру, они выбрали, пожалуй, самые колоритные наряды из всех знаменитостей. Хайди примерила костюм инопланетянки, а ее муж – космонавта.

Хайди, Тои и Билл (видео: instagram.com/heidiklum)

А несколько часов назад на странице Хайди в Instagram появилось новое видео. Немецкая модель вместе со своим любимым и его братом-близнецом решили поставить забавный танец. Все трое выполняют одинаковые движения. Но если Том и Билл при этом одеты в спортивные брюки и майки, то сама Клум предстала полуобнаженной. Она танцует в белом бикини, которое демонстрирует, что мать четырех детей находится, пожалуй, в своей лучшей форме! Стройные ноги, накачанный пресс, пышная грудь и упругие ягодицы – в коротком ролике достоинства фигуры Хайди можно рассмотреть во всех деталях.

Хайди со своим мужем и его братом часто выходят вместе в свет (фото: instagram.com/heidiklum)

"Люблю вас обоих", – написала неугомонная красотка. Напомним, брат Тома, у которого на данный момент нет девушки, много времени проводит с парой. И Хайди ничуть не против такого положения вещей. Билл даже в медовый месяц ездил вместе с молодоженами. Также он регулярно появляется в компании Хайди и Тома на светских мероприятиях и часто делится совместными кадрами в своем микроблоге.