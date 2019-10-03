"Неузнаваема": Анна Седокова вызвала споры кардинальными переменами во внешности

Анна Седокова привыкла появлятся перед поклонниками в откровенных нарядах и пикантных образах с ярким макияжем и копной распущенных густых волос. Фаны артистки неоднократно говорили, что она так и пышет сексуальностью и соблазном, правда, из-за черезмерной откровенности образов звезда не раз попадала и под шквал критики. Анна решилась на эксперемент и пожелала отойти от привычного образа – она предстала перед подписчиками в instagram в совершенно новом имидже.

Певица устроила фотосет, на котором не только показала всю гамму эмоций, но и новую прическу – короткие темные волосы. Макияж с акцентом на глаза, эффект "голой" кожи без макияжа и губы с нюдовой помадой – такой увидели обновленную Анну поклонники.

"Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины - ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки. Давайте вы выберете номер вашего фото фаворита, напишете цифру в комментах", - предложила певица.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Мнения поклонников разделились – одним понравились перемены во внешности Анны, другие посчитали, что новый образ ей не к лицу.

Нет, старит этот образ. С длинным волосом и светлыми волосами гораздо лучше!

Мы не привыкли вас видеть так, но красиво тоже

На Джоли похожа здесь

Неузнаваема

Короткая стрижка подчеркивает вашу красоту, личико, а с длинными волосами все внимания уходят на ваши волосы, из-за этого не так уж заметно будет настолько красивы ваши глаза, губы, нос и вообще овал лица

Не могу выбрать, везде не Анечка, настоящая Анна намного лучше. Здесь какая-то прям очень серьезная женщина

Аня, ты похожа тут на Юлю Волкову из группы "Тату"

Анюта, ты везде прекрасна

Скриншот комментариев

Ранее Анна Седокова научила бороться с комплексом отличницы на собственном примере.

Напомним, что Анна Седокова посетовала на проблемы со здоровьем и поделилась детальной информацией о том, что с ней произошло.