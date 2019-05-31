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Неужели Танцы со звездами? Оля Фреймут заинтриговала поклонников неожиданной встречей

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2019 - 12:27
Неужели Танцы со звездами? Оля Фреймут заинтриговала поклонников неожиданной встречей
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут также поспешила оставить ответ на многочисленные вопросы

Оля Фреймут достаточно редко делится со своими поклонниками различными обновления. Однако когда украинская телеведущая и показывает что-то новенькое, то часто сопровождает свои новости интригой. Не стал исключением и ее недавний пост.

Так, телеведущая показала свои спортивные будни. Ольга опубликовала фото, на котором позирует в зале, на ней – спортивная форма. Также с Фреймут на снимке видим Яну Заец – хореографа и участницу 5-го сезона популярного проекта "Танцы со звездами", который отгремел в конце прошлого года на телеканале "1+1". Тогда партнером Яны был Иракли Макацария.

Конечно же, такая встреча не смогла остаться "незамеченной". Поклонники Фреймут сразу же предположили – а не готовится ли их любимица к новому сезону "Танцев со звездами"?

При этом сама Фреймут подписала фото следующим образом: "Тренировка с Яной Заец в одежде Mitchell Clothing".

Отметим, что Mitchell Clothing – это новоиспеченный бренд одежды старшей дочери Фреймут – 13-летней Златы Митчелл (девочка родилась от коренного британца Нила Митчелла в 2006 году).

Оля Фреймут и Яна Заец

Оля Фреймут и Яна Заец на совместной тренировке (фото: instagram.com/freimutolia)

Оля Фреймут с дочкой Златой

Оля Фреймут с дочкой Златой (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники отметили, что были бы рады видеть Ольгу Фреймут в танцевальном проекте:

  • "Готовитесь к "Танцам со звездами"?"
  • "Ніколи не дивилася танців з зірками! Але якщо там будете Ви, всі випуски передивлюся"
  • "Очень стройные"
  • "Чудесний колір одягу!"
  • "Ви чудові! Танці додають не лише сексуальності) Бажаю Вам жаги у погляді"
  • "Красивая, стройная, как струна"
  • "Вам дуже личить такий колip. Але блондинкою Ви мені подобалися більше"
  • "Оля, вы, как всегда, прекрасны"

К слову, Фреймут все же ответила на один из комментариев. И поспешила успокоить поклонников, ведущая предупредила, что в шоу пока не участвует.

  • "Нет, я к такому проекту не готовлюсь", - пишет Фреймут.
  • "А зря, я бы хотела посмотреть на танцующую Олю Фреймут", - пишут фолловеры Оли.

Иракли Макацария и Яна Заец - Танго - Танцы со звездами. 5 сезон

Неужели Танцы со звездами? Оля Фреймут заинтриговала поклонников неожиданной встречей

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Напомним, до этого Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото. Телеведущая показала нежное фото, позируя на кровати. На Оле - летнее синее платье. Фреймут выглядит счастливой. 

Также Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой Евдокией.

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Новости Украины Ольга ФреймуттелеведущаяОля Фреймут
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