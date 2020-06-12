Неужели это будущая звезда? Шэрон Стоун растрогала фанатов редким детским фото

Шэрон Стоун весьма активна в сети. 62-летняя звезда часто публикует фото и видео, на которых показывает разные моменты своей жизни. Она любит делиться полезным опытом, высказывать свое мнение, а также демонстрировать по-прежнему эффектную внешность. Иногда она радует поклонников и редкими архивными фото, на которых звезду Голливуда и его главный секс-символ действительно сложно узнать.

Архивное фото Шэрон (фото: instagram.com/sharonstone)

Подобное фото появилось на странице Стоун несколько часов назад. Актриса предстала на нем вместе с отцом и сестрой Келли Стоун. Девочки, одетые в одинаковые наряды – белые свитера и красные брюки – весело танцуют. Шэрон при этом смотрит в камеру и заливисто смеется. По манере поведения и уверенности в себе можно сразу предположить, что она весьма артистичная. А вот в облике обычной милой девочки весьма сложно угадать будущую красавицу и звезду мирового масштаба. «Наше логово в Пенсильвании, 1965 год», – подписала пост Стоун.

Стоун по-прежнему хороша (фото: instagram.com/sharonstone)

Обычное семейное фото, которое наверняка найдется у каждого в архивах, невероятно растрогало поклонников своей атмосферой и простотой. «Какая милая», «Ох вау! Неужели это ты? Вечеринка для малышки. Блистательно!», «Благословенная», «Сладкая Шэрон», «Так мило», «Кое-кто мог и тогда похвастаться красивыми ногами», «Очень милая семья», «Это словно быть ретро-открытка», «Вау! Красиво», «Это круто, школьные воспоминания…», – такими комментариями буквально засыпали страницу Шэрон.

Также на днях актриса поразила сеть признанием, что однажды она чуть не умерла от удара молнии. Об этом происшествии звезда «Основного инстинкта» рассказала только сейчас, не упомянув, когда он произошел. Актриса была дома и набирала воду из-под крана. «Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась о холодильник. Я была в шоке", – поведала звезда. После этого она провела 10 дней в больнице.