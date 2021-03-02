Несите огнетушитель: горячая Кароль в белье и чулках свела с ума идеальной фигурой (видео)

Известная украинская певица Тина Кароль опубликовала соблазнительный видеоролик, на котором кокетничает со зрителями в откровенном наряде. Артистка продемонстрировала все достоинства фигуры, задержав на себе взгляды всей своей аудитории и вызвав бурную реакцию в сети.

Видеоролик Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram .

В комментариях считают, что видео получилось очень соблазнительным.

Для записи ролика артистка примерила чулки с названием ее хита "Скандал", а также утягивающее белье. При этом видео, несмотря на открытый образ, вышло не вульгарным, а сексуальным в положительном ключе. Робкая улыбка, правильные позы и естественность помогли артистке украсть сердца пользователей сети.

До этого мы писали, что Тина Кароль и Оля Полякова попали в скандал из-за того, что последняя назвала артистку "плакальщицей на похоронах". Кароль решила ей ответить.

После этого Оля Полякова поставила точку в скандале с Тиной Кароль.

Ранее Кароль в полностью прозрачном платье среди песков ошарашила признанием.