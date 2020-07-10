Была несчастной любовницей: победительница Холостяк-10 рассказала о романах с женатыми мужчинами

Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова недавно призналась, что больше не одинока - девушка встречается с мужчиной, который старше ее на 20 лет и балует ее дорогими подарками. К слову, он ранее был женат - и это не первые отношения гимнастки с несвободным мужчиной. Об этом сама Даша рассказала в YouTube-проекте "Без комплексов".

В разговоре 23-летняя девушка разоткровенничалась и поведала, что ранее у нее было несколько романов с женатыми мужчинами. Первый она закрутила еще во время учебы в театральном.

"В конце учебы в университете мне захотелось хорошей жизни. Я хотела встречаться с богатым мужчиной, рассказывать подружкам о наших тайных встречах. На последнем курсе начала ездить в Киев каждые выходные (Даша училась в Харькове, — прим. ред.), там познакомилась с мужчиной. Ему тогда было 35 лет, а мне 20", — поделилась победительница Холостяка.

Видео: YouTube/Олицкая

Девушку не смущала разница в возрасте, ведь она была влюблена. Однако позже Ульянова поняла, что жила иллюзиями.

"Это была моя первая любовь. Он мне давал деньги и мне это нравилось. Правда, не сильно много, в месяц тысячу максимум. Но я не могла ни позвонить, ни приехать, ни просто поспать с ним вместе. Все мы хотим быть любимыми. Когда розовые очки слетели, поняла, что я несчастная любовница", — рассказала Даша.

Даша Ульянова любит примерять пикантные образы (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Позже она уехала на работу в Китай, где начала сама зарабатывать деньги и в целом повзрослела. А когда вернулась в Украину, поняла, что разлюбила того мужчину, но тут же, по ее признанию, наступила на те же грабли и снова начала встречаться с женатым.

"Мой следующий мужчина тоже был женат — он скрывал свою супругу, но мне все и так было понятно. Он тоже был постарше, не атлетического телосложения, с животиком, но я не обращала на это внимания. Меня покорила его мужская харизма — пошутит, и я сразу смеюсь. В конце концов, эти отношения тоже сошли на нет", - призналась девушка.

Напомним, победительница Холостяк-10 Даша Ульянова рассекретила нового возлюбленного, который намного старше нее.