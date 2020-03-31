Нервный срыв и анорексия были близко: Jerry Heil поразила признаним о внешности

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Певица решилась на откровенное признание

Певица Jerry Heil получила огромную популярность после выхода своего хита «Охрана, отмена». О том, каким было детство, артистка и ее родители рассказали в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

В доме певицы Jerry Heil до сих пор стоит пианино, которое много лет назад ей купили родители.

«Яна уже в 2 года пела: «Додому я просилася», – вспоминает мама певицы. – В 3 года я повела ее в музыкальную школу, но нам сказали, что еще рано. Меня это так мучило, я снова пошла. Хожу и хожу, надоедаю учителям. И они не выдержали: «Ну хорошо, пусть ходит».

Поначалу девочка очень боялась сцены.

«Ноги дрожали, руки дрожали, но голос был твердый, а это самое важное, – вспоминает о ее выступлениях учительница: – Та Яна, которую вы знаете, и Яна, которая здесь училась, – это два разных человека».

Будущая артистка стала жертвой буллинга в школе. Однажды Яна нечаянно наступила другой девочке на ногу. Сверстница начала ей мстить.

«Она взяла меня за одежду и поволокла по лестнице на первый этаж, – вспоминает Яна. – Было очень страшно, я едва не упала. И это действительно серьезный шок, потому что я не знала, что ответить. Ведь я же ничего не сделала, за что меня так обижали? Я помню эти немые слезы в глазах».

Певица в детстве была убеждена, что она толстая, и поэтому чуть не довела себя до анорексии.

«Психический срыв и анорексия оказались очень близко, и я даже не думала, что это нужно лечить!» – призналась Яна.

Отец певицы вспоминает, что дочь практически ничего не ела. Но затем Яна поняла, что она только вредит себе и решила отказаться от мяса. Родители очень болезненно это восприняли.

«Мама первая узнала, что я сыроед, и долго просила меня: «Не говори отцу, не говори отцу», – вспоминает певица.

Но отец все-таки узнал и даже хотел отвести дочь к психологу. Однако Яна, по словам родителей, всегда была упертой: если что-то решила, то ее уже не переубедишь.