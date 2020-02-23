Нереальный праздник веселья: Холостяк 9 с невестой оторвались на карнавале в Рио

Холостяк 9 Никита Добрынин и его уже невеста, победительница проекта Дария Квиткова - настоящие любители путешествий и постоянно открывают для себя новые места. В январе парочка отдохнула на острове Бали, где шоумен сделал любимой предложение и получил согласие. А в феврале они решили исполнить давнюю мечту и отправились в Бразилию на знаменитый карнавал. Торжественное открытие уже состоялось и влюбленные поделились яркими фото и видео на своих Instagram-страничках.

Даша отправилась на карнавал в черных шортах и коротком белом топе, а также кроссовках. Так как в тот день и вечер шел дождь, они с Никитой накинули сверху плащи-дождевики. Волосы девушка собрала в пучок и весело пританцовывала под музыку, доносящуюся с проезжающих мимо платформ с танцорами.

"Мы на карнавале в Рио Де Жанейро. Вчера нам не верилось своим глазам. Столько людей принимает участие, еще больше сидит на трибунах, наблюдает, поддерживает, поет и танцует. Фантастическая энергетика в этом месте", - поделилась впечатлениями Квиткова.

Видео: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Добрынин также показал свой образ - серые шорты и белая рубашка, а на шею он повесил цветочное ожерелье.

"Мы на карнавале. Нереальный праздник веселья и масок, пышных костюмов и танцев, который устраивают лучшие школы Бразилии. Простаки не понимают зачем это все. Люди, которые могут как минимум открыть гугл, знают, что это праздник не только нарядов, а преодоления и разных исторических эпох. И самый большой кайф, что все это люди могут передать весело и в танце. Вивас, Рио!" - прокомментировал ведущий.

Видео: Никита Добрынин в Бразилии (instagram.com/nikitadobrynin)

Пользователи сети порадовались за парочку и оставили им много теплых отзывов.

Класс, молодцы. как круто

Вау вау вау так зажигательно, так ярко что атмосфера передается через экран

Блиин,завидую вам

Супер! Рио это мечта

Счастливые. Увидеть все это своими глазами. Супер !!!

Ярко! Красиво! Очень круто!

Шикарное зрелище

Безумно крутое зрелище

Як там яскраво!

Красота какая

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, невеста Холостяка 9 Даша Квиткова засветила тату в необычном месте в Бразилии.