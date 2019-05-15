Нереальной красоты женщина: 52-летняя Ольга Сумская в платье-вышиванке восхитила сеть

Ольга Сумская решила стильным образом напомнить своим поклонникам о предстоящем празднике. Так, 16 мая в Украине отмечают День вышиванки. В связи с чем украинцев просят по возможности надеть в этот день наряды в народных орнаментах, в частности, конечно же, рубашки-вышиванки. Кроме того, ежегодно буквально во всех украинских городах в этот день проходят различные активности… Сумская также не осталась в стороне и призвала подписчиков встретить вместе День вышиванки.

Народная артистка Украины сделала на своей instagram-страничке яркий пост, в котором отметила, что 16 мая в Киеве будет проходить фестиваль "Вишиванка day". Состоится он на Почтовой площади в историческом центре столицы, с 8 до 10 утра.

"Святкуємо разом ДЕНЬ ВИШИВАНКИ! Чекаємо вас з нетерпінням, друзі", - написала Ольга Сумская.

Нарадяная Ольга Сумская в вышиванке (фото: instagram.com/olgasumska)

При этом известная украинская актриса опубликовала серию фото, на которых и сама позирует в роскошном платье-вышиванке насыщенного синего цвета. Длинное льняное платье в пол украшают цветочные узоры из нитей голубого и белого цветов. А также пояс с пушистыми кистями. К слову, свой "традиционный" образ Сумская дополнила массивными белыми кроссовками. Вышло очень современно и стильно.

Также образ довершают украшения с крупными бусинами, макияж с акцентом на глаза и простая укладка.

Актриса также опубликовала фото, сделанное во время эфира в студии телеканала "Интер". На снимке Сумская позирует с двумя телеведущими: Ольгой Фреймут и Андреем Данилевичем.

Ольга Сумская, Андрей Данилевич и Ольга Фреймут (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники Сумской поспешили оставить под ее новыми снимками свои восторженные отзывы:

"Я вами восхищаюсь! Вы шикарная!"

"Вам неймовірно личить вишиванка))) дуже пасує!"

"Самая красива!"

"Яка красуня!"

"Королева Украины"

"Я помню вашу вышыванку, показывали в одном интервью. Там ручная работа, рукава расшиты бисером полностью, нереальная красота! С тех пор я влюбилась в вышиванки"

"Вы очень красивая"

Напомним, что ранее Ольга Сумская похвасталась своим идеальным макияжем. При этом актриса даже заинтриговала поклонников новой идеей – а не стать ли ей бьюти-специалистом?

Также до этого Сумская произвела настоящий фурор в сети, показав двоих своих дочерей – 28-летнюю Антонину и 17-летнюю Анну. Обе девушки также с ярким макияжем и прическах. Все готовятся к новой съемке. Конечно же, поклонники Народной артистки в один голос отметили, что ее дочери невероятно похожи на свою звездную маму.