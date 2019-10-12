"Нереально крутые!" Счастливые Потап и Каменских показали, чем занялись в лесу

Артисты не зря выбрались на природу
Потап и Настя Каменских коротают совместный досуг весело и активно – каждое утро пара начинает с пробежки, а в редки выходные дни и во время викенда посвящает время друг другу. Певица как-то призналась, что до сих пор ведет себя с мужем так, будто познакомилась с ним совсем недавно. Влюбленные не стеснятся показывать чувства на публике и демонстрировать друг другу порывы нежности и страсти. С наступлением осени, Потап и Настя все чаще выходят на длительные прогулки среди живописной природы – в тишине от шумного города наедине с лесом. Так, артистка опубликовала в instagram счастливый кадр с мужем, сделанный среди разноцветных листьев.
Настя запрігнула на руки к мужу, обвила ногами за талию, а он придерживает жену одной рукой, чтобы та не упала. Рэпер и певица одеты в похожие желтые куртки, а на голове у них – теплые и уютные шапки. Они лучезарно улыбаются и буквально светятся от счастье.
Под снимком певица рассказала, что изначально планировала отправиться за грибами, но так как ни нашла ни одного, решила убрать лес от мусора.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"Значит так, грибов под Киевом сейчас нет, но можно насобирать приличную корзину мусора, пластиковых бутылок и помочь природе. Всем хороших выходных", - рассказала она.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонников покорило не только романтичное фото пары, но и их осознанность, а также стремление позаботиться об окружающей среде и решить пусть и небольшую, но проблему экологии.
Скриншот комментариев
В сториз Настя разместила короткие видео, на которых собирает полиэтилен и пластик с земли. Помог ей в этом не только муж, но и лучшая подруга, дизайнер и жена участника групп "Время и Стекло" и MОZGI, Алексея Завгороднего, Анна Андрийчук-Завгородняя.
Настя Каменских убрала мусор в лесу (фото: instagram.com/kamenskux)
Ранее Настя Каменских восхитила дерзким образом в кожаном костюме с мини.