"Нереально красивая": Надя Дорофеева в мини-платье украсила обложку глянца

Певица в эффектном наряде снялась для сентябрьского номера Cosmopolitan
Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно позабавила поклонников сонным фото из отпуска с любимым мужем Владимиром Дантесом, похвасталась новым достижением. Как рассказала артистка на своей страничке в Instagram, она стала главной героиней сентябрьской обложки глянцевого украинского журнала Cosmopolitan. Причем она - первая украинская звезда, которая сделала это уже во второй раз.
Надя позировала в эффектном мини-платье насыщенного голубого цвета, изюминкой которого является ассиметричный крой - у наряда один рукав, второе же плечо обнажено, а также оригинальный разрез снизу. Дополняют лук красиво уложенные длинные волосы, сережки-висюльки и нежный красивый макияж.
"Я сделала это еще раз!" - прокомментировала Дорофеева фото, на котором держит журнал со своим изображением в руках.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники порадовались за любимую артистку и засыпали ее восторженными комплиментами.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/cosmopolitanukraine)
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии артиста. График группы расписан на много месяцев вперед и они, как никто другой знают, что такое депрессия и упадок сил.
Ранее Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа "Время и Стекло" выступила в Турции! И Ирина Горовая с детьми приехала поддержать группу. Также отметим, что Дорофеева и экс-супруга Потапа - хорошие подруги!