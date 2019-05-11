Нереальная красота: Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой

Лобода в Instagram потрясла поклонников шикарной фигурой
Лобода в Instagram поразила фанатов шикарной фигурой в золотом платье. Снимки были сделаны во время ее крайнего концерта. Артистка потрясла поклонников шикарными формами в облегающих нарядах.
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно покорила поклонников фотосетом на коне, буквально взорвала сеть новыми снимками с концерта. На фотографиях артистка предстает в золотистом платье или блестящем боди.
Лобода в Instagram поразила фанатов шикарной фигурой (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Поклонникам очень понравились образы артистки, в особенности ее фигура, на которой наряды смотрелись просто идеально:
Напомним, что ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая.
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