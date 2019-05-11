Нереальная красота: Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой

Лобода в Instagram поразила фанатов шикарной фигурой в золотом платье. Снимки были сделаны во время ее крайнего концерта. Артистка потрясла поклонников шикарными формами в облегающих нарядах.

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно покорила поклонников фотосетом на коне, буквально взорвала сеть новыми снимками с концерта. На фотографиях артистка предстает в золотистом платье или блестящем боди.

Лобода в Instagram поразила фанатов шикарной фигурой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонникам очень понравились образы артистки, в особенности ее фигура, на которой наряды смотрелись просто идеально:

Идеальный образ, нереальные фотографии.

Потому что у вас мировой уровень, и вы по праву SuperStar. Огненные фотографии.

Офигенные фотки! Хочется уже на шоу, чтобы танцевать даже волосами…

Какие невероятные фотографии.

Эфир был нереальный и даже какой-то сказочный ... легкость, спокойствие и полное умиротворение. Очень приятно, что Вы находите время, чтобы просто поговорить и поделиться своими мыслями. Это ценно! Спасибо Вам.

Светлана у Вас мировой уровень!!!!

Вот это ноги.

Любимая красоточка, настолько идеальная, что никого другого не слушаешь)).

Напомним, что ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая.

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