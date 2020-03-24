Неожиданно: Кайли Дженнер удивила кардинальной сменой прически

Девушка примерила очередной яркий образ
Кайли Дженнер, вслед за своей звездной подругой Эмили Ратаковски, решила продемонстрировать страсть к смене причесок. 22-летняя миллиардерша опубликовала фото, на котором предстала с ярко-розовыми волосами. Образ дополнили выразительный макияж с сиренево-розовыми тенями и блестящими губами. Ролик сделан во время одного из многочисленных мероприятий, которые привыкла посещать юная бизнесвумен. Второй ролик демонстрирует полный образ Кайли, которая кружится перед камерой.
Подпись, которую девушка оставила под видео, полна ностальгии по временам вечеринок и тусовок. «Не хватает социального времени… Чем быстрее мы останемся внутри, тем быстрее мы сможем вернуться к нему... Я надеюсь, что все относятся серьезно к социальному дистанцированию», – написала красавица.
Напомним, Кайли – одна из самых активных сестер семейства Кардашьян-Дженнер. Не проходит и дня, чтобы она не поделилась очередным луком с какого-либо светского события. Девушка обожает менять наряды и прически. Не так давно брюнетка, какой все привыкли ее видеть, стала блондинкой. Кайли постепенно осветляет волосы, примеряя также новые укладки. Поклонники в восторге от нового образа Кайли, но также оценили стиль с розовыми волосами. Ролик вызвал настоящий ажиотаж серди поклонников инста-дивы. «Эти волосы…», «Королева», «Первая», – пишут они.