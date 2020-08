Неординарная парочка: Леся Никитюк в необычной компании "появилась" на обложке глянца

Леся Никитюк колесит по Украине в поиске живописных малоизвестных мест и знакомит поклонников со скрытыми красотами родной страны. Компания у ведущей просто замечательная – ее съемочная команда и творческая группа поддерживали Леди Ле в ее желании продолжать съемки авторского тревел-шоу "Le Маршрутки", которое было решено продлить на второй сезон. Зрителям приглянулась не только Леся, которую они давно окрестили народной любимицей, но и юморной и колоритный водитель звездной маршрутки Богдан Богданович. Он стал частым гостем на страничке теледивы, а теперь она решила сделать целую подборку образов с коллегой.

Так, неординарная парочка "украсила" обложку журнала Vogue (Леся применила популярный в соцсетях шаблон для фотоколлажей). Она показала различные луки для съемок и позировала в разных локациях, а также для сравнения опубликовала повседневные образы Богдана Богдановича.

"Обери свій Look of the day. 1,2,3,4?" - предложила Леся, показав коллаж из своих фото и снимков водителя.

Леся Никитюк попросила поклонников выбрать самый удачный лук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На первом снимке Леся в облегающем аутфите заслужила на весьма оригинальное сравнение. "Лесичка, посмотрела на тебя и вспомнила фильм Терминатор. Ну вылитая Сара Коннор", – написала одна из поклонниц ведущей. Та с юмором отреагировала на комментарий: "Слава Богу, что не Терминатор".

Поклонники Леси в который раз оценили ее чувства юмора и предположили, что из ведущей и ее водителя вышла бы необычная парочка.

Ваш водитель просто супер. Он просто позитив. Весь характер нашего народа. Кажется что знаешь его всю жизнь

Кто это? И почему он на всех фотках? Я его начинаю обожать так же сильно, как и Лесю

Крутишки

Наконец-то супер- обложка!

Леся, Ви найкраща.Якби не банально звучало, та Ви справжня, дуууже красива і мила

Это, конечно, шикарно

Леся, может это судьба. Из Вас прям неординарная пара

Когда вы уже поженитесь

Скриншот комментариев

