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Неоновая красотка: внучка Ротару оголила грудь в пикантном сетчатом топе

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Соня Евдокименко анонсировала премьеру нового сингла

Внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко, сейчас живет и учиться в Нью-Йорке. Девушка увлеклась блогерством и снимает влоги о своей жизни, делясь знаковыми событиями. В кадре можно увидеть ее родных, друзей и возлюбленного – коллекционера Марко Дюменила. Также девушка решила пойти по стопам знаменитой бабушки и заняться музыкой, в этом ей помогает родной брат Анатолий. Так, София оригинально анонсировала выход нового трека, показав провокативное фото.

Онна опубликовала снимок в неоновомсвете, на котром позирует в пиджаке, под котрым виднеется сетчатый топ-"кольчуга", который абсолютно не прикрывает обнаженную грудь девушки. Макияж выполнен с акцентом на глаза – «кошачьий» взгляд с аккуратными стрелками и контрстными тенями.

"Новый сигл выйдет совсем скоро", - заинтриговала внучка Ротру, оставив подпись на английском языке.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики обольстительной Сони были восхищены ее откровенным снимком и внешностью.

  • Какая у тебя шикарная фигура
  • Какой эффект клевый
  • Класс
  • Вау, нереальная фотка
  • Очень крутое фото
  • Вы очень красивая
  • Откровенное фото
  • Очень красивое фото, блузка необычная
  • Фото просто супер
  • Вау, замечательное фото, вы выглядите шикарно

Скриншот комментариев

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Ранее Соня Евдокименко поделилась подробностями жизни в США и рассказала о свой семье, далеко идущих планах и увлечениях. Так, девушка всерьез увлеклась боксом и даже встретилась в зале с Брэдли Купером.

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