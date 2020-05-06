Необычайная красотка: Настя Каменских с экстремальным декольте и в кружевах очаровала нежностью

Настя Каменских 4 мая отметила свой 33-й день рождения. Праздник в этом году совпал с карантином, но это ничуть не испортило настроение имениннице. Первой ее поздравил любящий муж Потап, который посвятил артистке трогательное стихотворение. Теперь же Настя поделилась фото с домашнего празднования и показала, в каком образе она встретила знаменательную дату.

Певица решила уложить волосы в фирменные упругие мелкие кудри, одну прядь артистка выпустила на лицо, что придало образу особого кокетства и шарма. На ней – шелковая блуза молочного оттенка с глубоким V-образным вырезом и прозрачная кружевная накидка. Талию Настя подчеркнула тонким шнурком-поясом в стиле бохо, в качестве украшений – золотая крупная подвеска на цепочки и серьги-ромбы с камнями. Макияж – естественный с трендовой нюововой помадой и акцентом на глаза.

"Это был прекрасный день. Спасибо всем!" - поблагодарила звезда. Поклонники тут же начали живо обсуждать ее и образ и назвали именинницу "леди Шарм".

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом

Какая красивая

Чудеса сбываются, волшебница не необычайной красоты!

Найкраща

Безумно красивая

Кудряшка наша, с днем рождения. Леди Шарм

Волшебная

Какая невероятная красотка

Вау, какая классная

Яка ж Ви гарнюня

Какая ты клеевая

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили Настю Каменских с днем рождения и показала ее фото в эффектных образах.