Немного зарабатывают: Кухар и Стоянов признались, что платят детям за уроки

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

У Кухар и Стоянова очень смышленые дети

Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали, как они проводят время дома на карантине со своими детьми. Звездная пара вышла в прямой эфир на instagram-страничке радиостанции “Lux FM.” Ведущие Слава Демин и Татьяна Татарченко распросили у Кухар и Стоянова, как они проводят время с детьми и кто делает с ними уроки. Во время разговора Стоянов поделился своими педагогическими методами. К примеру, Александр и Екатерина в том числе поощряют детей деньгами.

Выяснилось, что во время карантина именно Александр Стоянов далает домашнее задание с детьми. “А мамой у них был Новосельцев”, — шутит Кухар, обыгрывая фразу из фильма “Служебный роман”. Звездная пара прима-балерины и премьера Национальной оперы Украины воспитывает 10-летнего Тимура и 5-летнюю Настю.

Также супруг Екатерины признался, что может детям за выполненные уроки платить деньги!

"Вообще с детьми делать уроки очень легко, потому что они у меня иногда бывают учениками, а иногда — учителями. Они даже за уроки зарабатывают деньги”, — говорит Стоянов.

“Он сам взрослый ребенок, — комментирует Кухар. — Поэтому ему с детьми легче. Потому что меня хватает на 5 минут”.

Радио-ведущие решили продолжить тему опалты уроков.

“Это большой стимул. Сейчас нынешняя молодежь к деньгам относятся немного по-другому, не так как мы в детстве. Мы жили в такое время, когда деньги не сильно были нужны. А сейчас у детей с 7ми лет столько желаний и столько запросов. У меня урок стоит 15 гривен. То есть дети не сильно много зарабатывают, но это их стимулирует очень хорошо. Единственное, что когда мы уезжали во Францию в прошлом году, сын был учителем. А младшая была ученицей. И он провел с ней столько уроков, что я попал на 7,5 тыс. грн после двухмесячных гастролей по Франции”, — рассказал Александр Стоянов.

Кухар и Стоянов с детьми - Тимуром и Настей (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Также выяснилось, что сын Кухар и Стоянова в своем юном возрасте уже разбирается в финансовой сфере.

“Они, кстати, очень хорошо разбираются в налоговой базе. Мне сын часто говорит по поводу налички, всяких налогов, сколько платит ФОП, ООО и т.д.” — отмечает Стоянов.

“Так сын мне сказал, мол, давай начинать делать онлайн мастер-классы — тебе не нужно будет платить налоги”, — рассказывает Кухар.

А на вопрос, сложно ли им 24 часа находится дома, пара отвечает: “Мы сейчас в таком кайфе!”

“У меня ощущение, что у меня каникулы. Я наконец-то провожу время с детьми”, — говорит Екатерина.

Также Кухар рассказала, что много времени посвятила уборке квартиры.

“Мне кажется, что я опять перечитала сказку “Мойдодыр” и понимаю, что это означает. Я все перемыла. Поняла, где моя домработница недорабатывает, в какие места вообще не залазит. Это очень полезно на самом деле”, — отмечает прима-балерина.

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала о милом утреннем ритуале с мужем.