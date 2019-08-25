"Немного ринопластики и красивая": Леся Никитюк поразила переменами во внешности

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая поинтересовалась мнением фанатов о пластических операциях

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала, с кем колесит по Украине на маршрутке в рамках своего нового тревел-шоу “LeМаршрутка”, известна своим чувством юмора и умением посмеяться в том числе и над собой. Именно за это, а также простоту и прямоту ее любят миллионы украинцев. В своей новой публикации в Instagram ведущая поразила фанов переменами в своей внешности, а также задала им важный вопрос.

На фото Леся предстала в очках и...свиным пятачком вместо носа! Артистка пошутила, что все это результаты ринопластики и уж теперь-то она красавица. Также она поинтересовалась у подписчиков их отношением к пластическим операциям.

"Приветики! Трошки ринопластики і красіва. Если б вам предложили бесплатную пластическую операцию, что бы вы выбрали? нос или сиськи? И кто против?" - написала веселая Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Немного позже она добавила еще и удивленный комментарий: "Реально все за сиськи??"

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили смешную публикацию Никитюк и с юмором подошли к написанию отзывов. Некоторые отметили, что Леся действительно заметно похорошела!

Красивый человек и с пятачком симпатичен )))

Тебе идёт )

боженьки, я реально испугалась, думала прирасло, за неведомые грехи

Ніс афігенний, шикарна робота, Лесю нічим не зіпсувати

Ти класна

Зачем что то менять мне кажется красота должна быть естественной!!Но кому-то нравится и это их выбор

Леся ти і так дуже красива!!!!! Навіщо тобі та пластика.

Це дуже гарна риса в Людини не боятся над собою жартувати и посмиятися!!!!

Пятачмок)

Снова забыли мейкап сделать

Яка розумна Пепа!

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк заворожила пляжными фото с Одесской области. Ведущая позировала на пляже Тузловских лиманов в лучах уходящего солнца, а порывы ветра красиво развевали ее волосы.

Кстати, Леся Никитюк откровенно призналась в детских комплексах. Выяснилось, что будущая звезда была очень неуверенной в себе из-за высокого роста.