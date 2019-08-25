"Немного ринопластики и красивая": Леся Никитюк поразила переменами во внешности

Ведущая поинтересовалась мнением фанатов о пластических операциях
Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала, с кем колесит по Украине на маршрутке в рамках своего нового тревел-шоу “LeМаршрутка”, известна своим чувством юмора и умением посмеяться в том числе и над собой. Именно за это, а также простоту и прямоту ее любят миллионы украинцев. В своей новой публикации в Instagram ведущая поразила фанов переменами в своей внешности, а также задала им важный вопрос.
На фото Леся предстала в очках и...свиным пятачком вместо носа! Артистка пошутила, что все это результаты ринопластики и уж теперь-то она красавица. Также она поинтересовалась у подписчиков их отношением к пластическим операциям.
"Приветики! Трошки ринопластики і красіва. Если б вам предложили бесплатную пластическую операцию, что бы вы выбрали? нос или сиськи? И кто против?" - написала веселая Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Немного позже она добавила еще и удивленный комментарий: "Реально все за сиськи??"
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры оценили смешную публикацию Никитюк и с юмором подошли к написанию отзывов. Некоторые отметили, что Леся действительно заметно похорошела!
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк заворожила пляжными фото с Одесской области. Ведущая позировала на пляже Тузловских лиманов в лучах уходящего солнца, а порывы ветра красиво развевали ее волосы.
Кстати, Леся Никитюк откровенно призналась в детских комплексах. Выяснилось, что будущая звезда была очень неуверенной в себе из-за высокого роста.