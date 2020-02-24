Неленивое воскресенье: Синди Кроуфорд показала спортивную фигуру и завидную гибкость

Синди Кроуфорд недавно исполнилось 54 года. Но возраст каким-то удивительным образом не отражается ни на внешности культовой модели, ни на ее энергичности. Так, звезда радует цветущим внешним видом, а также вдохновляет спортивными достижениями. Синди – адепт здорового образа жизни, которая регулярно занимается пилатесом, йогой, обожает утренние пробежки и вечерние медитации.

Синди на пробежке (фото: instagram.com/cindycrawford)

В эти выходные звезда отправилась позаниматься спортом к океану. Синди показала фото, где делает растяжку на набережной. Одета она в серые легинсы, белый топ, сверху на который надета бледно-розового оттенка спортивная курточка. Дополняют образ кроссовки с розовыми узорами. Волосы Синди собрала в хвост, чтобы они не мешали заниматься. "Не такое уж ленивое воскресенье", – написала звезда.

Поклонники Синди остались в восторге от такого кадра. Они принялись писать ей комплименты, а также благодарить за вдохновение.

Ваши видеотренировки было лучшими. Вы все еще лучшая!

Я любила работать с вашими видео! Вы все еще вдохновляете

Классно, какая гибкость

У меня было ленивое воскресенье, но ты побудила меня уделять первостепенное внимание здоровью. Мне не нужна интенсивная тренировка, просто двигайся!

Комментарии к посту Синди (фото: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, Синди часто выкладывает в сеть целые ролики, где демонстрирует упражнения на различные группы мышц. Также она обожает вдохновлять поклонников на приготовление вкусной еды. На столе супермодели всегда есть цельные продукты, овощи и ягоды, выращенные на ее собственном участке, много фруктов…

Синди обожает здоровое питание (фото: instagram.com/cindycrawford)

Таким образом, она уверена, что муж и дети всегда получают максимум полезных веществ из рациона. И хотя звезда старается не отступать от правильного меню, "сладкие" моменты все же случаются. Так, Синди любит побаловать родных свежей выпечкой и блинчиками.