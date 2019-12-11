"Недели на три": Злата Огневич рассказала, куда отправится после Нового года

Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, как планирует встречать этот Новый год и где собирается отдыхать в ближайшее время. Кстати, ранее певица вспомнила о самом незабываемом новогоднем подарке. Как выяснилось, такой подарок Злате сделала ее бабушка.

Непосредственно в новогоднюю ночь Злата Огневич, как и большинство украинских артистов, будет работать.

"На Новый год буду выступать в селе Верхолы (Полтавская область). Но еще перед этим у меня будет заключительный концерт тура во Львове, куда я всех приглашаю. А на следующий день, я не буду возвращаться домой – со своей командой поедем в Верхолы работать. Вообще это мой лучший творческий год, ведь мы очень много работаем", – рассказала певица в эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина".

После насыщенных гастрольных дней артистка планирует отправиться в достаточно длительный отпуск, во время которого будет восстанавливать силы.

"Вообще у меня в январе День рождения, но я этот день обычно отмечаю в какой-то теплой стране и всем говорю, что у меня День рождения летом! Я планирую полететь в Азию, которую очень люблю и которая меня очень вдохновляет, недели на три, возможно, чуть больше там задержусь. Ведь, когда вернусь, меня ждет очень насыщенный рабочий период", – поделилась Злата Огневич за кулисами грандиозного шоу "Привіт, 20-ті!".

Артем Пивоваров и Злата Огневич на съемках новогоднего шоу (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Злата Огневич взбудоражила откровенным фото в спальне.